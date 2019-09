Turismo na RDS do Uatumã gera trabalho e renda

Manaus - Moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã têm visto o turismo local como uma nova alternativa de trabalho e renda. Estima-se que aproximadamente 1,4 mil pessoas vivem no local. No início do mês de agosto foi inaugurada a 10ª pousada da região. A Pousada Paraíso do Uatumã foi entregue pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) com apoio financeiro do Fundo Amazônia .

A nova forma de negócio beneficia toda a comunidade e não só os donos de pousadas. Mickela Souza coordenadora do Edital Floresta em Pé, da FAS, é a pessoa que dá suporte para os ribeirinhos realizarem o trabalho. Ela explica que os empreendimentos geram demandas de fornecedores da região, como piloteiros de lancha, plantação rural para alimentação, artesanatos, entre outros serviços que são atendidos dentro da própria comunidade.

Toda a comunidade é beneficiada com o aumento do turismo local. | Foto: Divulgação/FAS

“A FAS desenvolve um trabalho de fortalecimento de base comunitária há anos. Ela ainda dá apoio a todas as pousadas de base comunitária na área com capacitação e troca de experiências E prepara para estarem aptas a receber clientes e dar continuidade ao seu negócio da melhor forma”, conta Mickela.

Atualmente, os comunitários recebem capacitação nas áreas de administração, comunicação e infraestrutura. O próximo passo é se preparar para ajustar a antena e ter acesso ao Whatsapp e outras redes sociais, onde possam lançar e divulgar os pacotes turísticos que oferecem. O roteiro inclui até duas trilhas pela comunidade.

Adilson Gomes Guerreiro, administrador Pousada Maracarana, uma das dez pousadas da região, em funcionamento desde 2018, conta que aproximadamente 12 famílias são beneficiadas como fornecedores da hospedagem. O espaço conta com quatro chalés, que recebem até quatro pessoas cada um. "Os comunitários nos ajudam com mão de obra para piloteiro, camareira, cozinheira e também vendendo goma, farinha, entre outros produtos", relata.

RDS do Uatumã



A RDS do Uatumã abrange os municípios de São Sebastião Uatumã e Itapiranga. De acordo com o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), no local vivem cerca de 250 famílias, distribuídas em 20 comunidades situadas às margens dos rios Uatumã, Jatapu e Caribi.

A agricultura representa a principal atividade produtiva e rentável das comunidades da região. Os moradores possuem como base de sua economia o agroextrativismo, principalmente agricultura de subsistência e pequena escala, a pesca e o extrativismo florestal. A produção de mandioca para a fabricação de farinha é o carro chefe da economia da Reserva.

Novo empreendimento

A Pousada Paraíso do Uatumã é um dos 17 projetos selecionados Edital Floresta em Pé, resultado da parceria entre a FAS, o Fundo Amazônia/BNDES e o Governo do Amazonas. O edital recebeu 181 inscrições e selecionou os projetos aptos para receberem os aportes em torno de R$ 150 mil.

A edificação tem cinco suítes e foi construída com madeira doada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), apreendida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Edificação tem cinco suítes e foi construída com madeira doada pela Sema | Foto: Divulgação/FAS

Localizada na comunidade de São Francisco do Caribi, dentro da RDS do Uatumã, em Itapiranga, a 331 quilômetros da capital, a pousada é um empreendimento turístico sustentável que beneficia sozinha 27 famílias.

Na inauguração, o secretário da Sema, Eduardo Taveira, destacou que aliar conservação ambiental, desenvolvimento econômico e valorização das pessoas é o critério para o desenvolvimento sustentável.

Veja a lista completa de pousadas da região:

Pousada Paraíso do Uatumã: no município de Itapiranga (AM) com apoio da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), foi inaugurada em agosto de 2019. Contato: (92) 99516-0602.

Pousada Mirante do Uatumã: localizada na área do município de São Sebastião do Uatumã (AM), funciona desde 2014. Contato pelos números: (92) 99191-7835 e 99457-9407.

Pousada Fontelli: em Itapiranga (AM), foi inaugurada em agosto de 2014. Contato: (92) 99175-9342.

Pousada El Shaddai: localizada no município de Itapiranga (AM), funciona desde 2016. Contato: (92) 99170-1714.

Pousada Tucunaré Mix (antiga Jauari): instalada no município de São Sebastião do Uatumã, tem apoio por Presidente Figueiredo (AM). O empreendimento funciona desde 1998. Contato: (92) 99963-9731.

Pousada Tarumã: no município de São Sebastião do Uatumã (AM), com apoio por Presidente Figueiredo, funciona desde 2000. Contato: (92) 99393-5235.

Pousada Uatumã Eco Fishing: localizada no município de Itapiranga (AM), com apoio por Presidente Figueiredo, a pousada funciona desde 2014. Contato: (92) 99393-5235.

Pousada Maracarana: no município de São Sebastião do Uatumã (AM), com apoio por Presidente Figueiredo, está em atividade desde 2018. Contato: (92) 99208-4365.

Pousada Pedras do Uatumã: está localizada no município de Itapiranga (AM).

Pousada Paraíso das Pedras: localizada no município de Itapiranga (AM), ainda será inaugurada no ano de 2020. Contato: (92) 99227-9449.