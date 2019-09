Como morar em Portugal em 2020: tudo o que precisa saber

Manaus - Portugal está entre os países mais procurados por brasileiros que querem morar na Europa, seja pela ligação histórica que temos com o país ou até mesmo pelo facilidade do idioma. No primeiro semestre deste ano, a Receita Federal recebeu 21,8 mil declarações de brasileiros saindo definitivamente do Brasil. O montante é quase o valor de todo o ano de 2018, que registrou 23,1 mil pedidos.

De acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), responsável pela imigração no país. A qualidade de vida e a estabilidade político-econômica estão entre os principais atrativos de Portugal. Segundo dados do SEF, mais de 85 mil brasileiros vivem no país da península ibérica de 10 milhões de habitantes. Seja a trabalho ou a estudo, a quantidade de brasileiros vivendo em Portugal disparou em 2018: alta de 23,4% comparada ao ano anterior.

Acordos bilaterais entre Brasil e Portugal permitem certas vantagens aos brasileiros, além da facilidade de falarem a mesma língua. Por exemplo, a carteira de motorista brasileira é válida em Portugal. Os brasileiros podem pagar o mesmo que um português para desfrutar do sistema de educação superior. Também é possível se aposentar e viver em Portugal com o salário do Brasil, evitando a bitributação. Com o cenário em constante crescimento, investir em Portugal é o desejo de muitos brasileiros.

"Portugal hoje é o país da moda, tópico de notícias sobre países em desenvolvimento. Além do estilo de vida bastante saudável. Portugal é um país com história, tradição, mas cheio de modernidade", explica a corretora de imóveis Eliane Ribeiro, que atua há 16 anos no mercado imobiliário com foco em clientes internacionais que procuram investir em Portugal.

A segurança também é um dos fatores determinantes na hora de escolher este país. Portugal oferece segurança física, familiar e, principalmente de investimentos. "A partir do momento em que o imóvel é contratualizado, os registros compulsórios podem ser feitos e mais nada recai sobre esse imóvel", explica Eliane.

Outra facilidade bem atraente são os financiamentos dos bancos portugueses. Eles investem nos brasileiros da mesma forma que investem nos portugueses. Com base nas declarações financeiras, a taxa de juro é extremamente apelativa, com média entre 1,2% e 1,3% ao ano.

Aposentados e profissionais de "alto valor", ou seja, que gerem taxa fiscal às expectativas do país, também podem desfrutar de uma série de benefícios. "Há uma lista enorme de possibilidades conforme o perfil da pessoa e do investidor que quiser ir para Portugal, por isso é um investimento tão atrativo", conta o advogado português especialista em imigração, Bruno Dias.

Palestra

Quem quiser saber mais sobre a vida em Portugal pode aproveitar a palestra “Viver, Morar e Investir em Portugal” para aprender o caminho. O evento gratuito será realizado no dia 19 de setembro (quinta-feira), às 19h, no auditório do Hotel Blue Tree Premium Manaus, na Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho (antiga Paraíba), 817, bairro Adrianópolis.

Quem vai falar é um time internacional com vasta experiência no mercado imobiliário de Portugal. A corretora de imóveis internacional Eliane Ribeiro, o advogado português especialista em imigração Bruno Dias e a especialista em mercado cambial Jéssica Cavasotto irão explicar como funciona o mercado imobiliário e suas oportunidades de investimento e moradia.

O evento é uma realização da franquia imobiliária Re/max Doze, de Manaus, em parceria com o Grupo Latina, que promovem periodicamente em eventos no Brasil para investidores e famílias que desejam conhecer as novas e as melhores oportunidades para morar, trabalhar ou investir em Portugal.

SERVIÇO

Palestra: Viver, Morar e Investir em Portugal

Entrada: franca

Data: 19 de setembro (quinta-feira) de 2019

Horário: às 19h

Local: Auditório do Hotel Blue Tree Premium Manaus, na Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho (antiga Paraíba), 817, Adrianópolis.