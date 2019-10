“Caravana do Turismo” desembarca na Terra das Cachoeiras para fomento

Presidente Figueredo- Conhecido como “Terra das Cachoeiras”, Presidente Figueiredo recebe no próximo dia 30 a Caravana do Turismo, promovida pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). A iniciativa tem como finalidade intermediar, junto aos operadores do trade local e instituições financeiras, o fomento para a infraestrutura turística dos prestadores de serviços do setor.

A ação contará com a participação de agentes financeiros do Banco da Amazônia (Basa) e da Caixa Econômica Federal (CEF), além de técnicos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae/AM). O encontro será realizado no auditório da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, na rua Urubuí, 113, no Centro, das 8h às 17h.

A “Caravana do Turismo” é uma ação inédita criada pela Amazonastur com o objetivo de auxiliar os empresários de turismo para orientações mercadológicas, formalização empresarial, gestão, projetos e financiamentos, de forma a promover o crescimento dos negócios dos empreendedores turísticos nos municípios. A iniciativa pretende envolver todos os atores da cadeia produtiva do segmento local, além de autoridades municipais.

Projeto

O primeiro encontro com o trade no interior do estado se deu no município de Tabatinga, durante a edição do programa do Governo do Estado, “Amazonas Presente”. Na semana passada, o município de Novo Airão recebeu a caravana de técnicos. Ainda em 2019, a ação vai percorrer a cidade de Parintins, no mês de novembro.