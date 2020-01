Prepare as malas! Brasileiros terão 9 feriadões em 2020

Os brasileiros terão muitos feriados em 2020. Em razão disso, as agência de turismo esperam muita movimentação, o que deve aquecer o mercado turístico no País.. Veja a quantidade de feriadões do ano que vem:



25 de fevereiro (terça): Carnaval (ponto facultativo)

10 de abril (sexta): Paixão de Cristo

21 de abril (terça): Tiradentes

1º de maio (sexta): Dia do Trabalhador

11 de junho (quinta): Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro (segunda): Dia da Independência

12 de outubro (segunda): Dia de Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda): Finados

25 de dezembro (sexta): Natal