Top 5: veja cinco praias mais movimentadas do Brasil em janeiro

Você é daquelas pessoas que gosta de agito ou que prefere um pouco mais de calma? Para quem tira férias em janeiro não tem jeito: no verão, a procura pelo litoral, por um refúgio ao mar, é quase inevitável. Por isso, algumas delas ficam lotadas nessa época do ano. Tem gente que adora. Outros, preferem menos movimentação e buscam destinos mais tranquilos para passar as férias. A Crattiva Turismo listou algumas das praias mais movimentadas nessa época do ano, para você correr curtir com a galera ou então para fugir para um lugar mais tranquilo!

“A gente não pode se esquecer de todas aquelas recomendações de praia: desde passar protetor solar, usar bonés e óculos de sol, até levar uma bagagem específica, com tudo o que é preciso para curtir o verão”, explica Dóren Faria, consultora de viagens da Criattiva Turismo. Iza Simão, também consultora de viagens da agência, alerta os pais para os detalhes quando a viagem é com os filhos. “Com crianças, o cuidado é redobrado. Tanto em relação à programação das férias quanto em relação à atenção no mar e com as pessoas em volta”, ressalta.

“O litoral brasileiro é imenso e cheio de belezas. Nossa principal dica é aproveitar a escolha e a praia preferida, seja no agito ou com calma. As viagens são sempre uma boa pedida e, desde que bem planejadas, as crianças acompanham e curtem muito”, afirma Dóren. Veja a lista de algumas das praias mais movimentadas do Brasil nessa época do ano:

Copacabana

Praia de Copacabana | Foto: Divulgação

A queridinha dos brasileiros é a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que neste ano bateu recorde de público no Ano-Novo, chegando a 2,9 milhões de pessoas. É a maior festa da virada a céu aberto no mundo. E muitos desses turistas (1,7 milhão neste ano) permanecem na cidade para aproveitar as belezas da praia carioca.



Guarujá

Praia de Garujá | Foto: Divulgação

Pertinho de São Paulo, a pouco mais de uma hora de carro, é dos destinos mais procurados pelos paulistas que tiram uns dias de folga na temporada. Também é destino de paranaenses e turistas de outros estados. Lá há diversas praias a serem visitadas, uma das mais agitadas é a de Pitangueiras. Para ir com as crianças a recomendação é a Enseada.

Balneário Camboriú

Balneário Camboriú | Foto: Divulgação

Os guarda-sóis tomam conta da orla na areia da praia entre dezembro, janeiro e fevereiro. E muitos dos turistas que vão para lá são do Paraná, de Santa Catarina e até da Argentina. A cidade é movimentada e agitada e melhorou muito sua infraestrutura nos últimos anos.

Boa Viagem

Praia de Boa Viagem | Foto: Divulgação

Sem dúvida alguma os 7 km de extensão da praia de Boa Viagem, em Recife, capital de Pernambuco, é dos mais badalados do Nordeste. Apesar da grande incidência de tubarões, o local é muito frequentado, respeitando-se a proibição do surfe e a permissão de banhos e mergulhos somente em locais protegidos pelos recifes naturais.



Praia do Futuro

Praia do Futuro | Foto: Divulgação

As dunas e os coqueiros da Praia do Futuro, em Fortaleza, na capital cearense, localizada a apenas 10 km do centro da cidade, atraem a atenção de muitos turistas que buscam sol, mar, delícias gastronômicas e até baladas noturnas.

*Com informações da assessoria