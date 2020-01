Parintins- Cerca de 360 turistas, na sua maioria europeus, do navio Magellan From Uk de bandeira inglesa, assistiram nesta terça-feira (28), a apresentação do boi-bumbá Caprichoso no Parintins Convention Center. Com quase 60 minutos de duração, o espetáculo “Terra, nosso Corpo, nosso Espírito” reuniu itens oficiais, dançarinos e coordenadores em um elenco que agrega a participação de mais cem pessoas. Um dos momentos que levou os espectadores estrangeiros ao delírio foi no instante da apoteose que embalou os visitantes ao som da toada o “Amor está no ar”, de Chico da Silva.

A aposentada Christzia Hayes mora na Espanha e não conteve a euforia ao dançar acompanhada do pajé Neto Simões. “Nunca vi um espetáculo como esse. Amamos o show”, disse. Para a Tour menager from chip, Alexsandra Kahaliavkina a Amazônia tem uma das mais belas demonstrações de amor a sua cultura por meio da dança e da música. “É algo completamente diferente de tudo aquilo que já vimos na viagem”, afirma.

o próximo show de turistas do Boi Caprichoso está marcado para o dia 29 de fevereiro. | Foto: Divulgação

O evento teve a participação do apresentador Edmundo Oran, do Amo Prince do Boi, do tripa Alexandre Azevedo, do Pajé Neto Simões, da Cunhã-Poranga Marciele Albuquerque, da Sinhazinha Valentina Cid e da Rainha do Folclore Cleise Simas. As coreografias e performances foram analisadas pelo Conselho de Arte e pelo presidente Jender Lobato. Para o dirigente azulado a temporada de cruzeiros transatlânticos é uma forma de colaborar com a economia local e ainda deixa o elenco do boi Caprichoso preparado para as apresentações de arena. “O boi Caprichoso, sem dúvida nenhuma, promove o maior e melhor show de turistas e isso nos orgulha muito, principalmente quando vemos o reconhecimento no olhar das pessoas”.

O coordenador do show de turistas, Jair Almeida, revela que seu elenco é bastante dedicado e focado em fazer o melhor em todas as ocasiões. “O Caprichoso tem todo um cuidado e respeito com quem prestigia o show. Independente do público, o nosso espetáculo sempre é construído com dedicação e profissionalismo, e é por isso que temos esse retorno positivo no show de turistas, afirma.

O show tem muita energia, as fantasias são muito bonitas e as músicas são muito excitantes | Foto: Divulgação

Morando na Espanha há mais de três anos, a médica cearense aposentada Isabel Reis fez questão de visitar os bastidores e camarins após assistir ao show para agradecer pelo lindo espetáculo apresentado. “Eu amei, foi fantástico”, disse ela assegurando que na sua agenda já estão marcados os dias 26, 27 e 28 para assistir o Festival de Parintins na arena do Bumbódromo. “O show tem muita energia, as fantasias são muito bonitas e as músicas são muito excitantes chega da vontade de dançar, foi maravilhoso”, concluiu.

A temporada de visitas de navios transatlânticos em Parintins continua e o próximo show de turistas do Boi Caprichoso está marcado para o dia 29 de fevereiro.

*Com informações da assessoria