Portugal é novamente premiado como melhor destino turístico do mundo

Como a grande maioria dos países europeus, Portugal possui uma herança histórica cultural milenar. | Foto: Pixabay

Em 2019, pela terceira vez consecutiva, Portugal recebeu o prêmio de melhor destino turístico do mundo. Foi durante a cerimônia conhecida como “Óscares do Turismo” realizada na luxuosa Royal Opera House de Muscat, Oman, que Portugal mostrou todo o seu potencial ao ser premiado como “Melhor Destino para Escapadelas” (Lisboa), “Melhor Ilha do Mundo” (Ilha da Madeira), “Melhor Organização Turística” (Turismo de Portugal), “Melhor Atração Turística de Aventura” (Passadiços do Paiva), entre muitas outras distinções!

Dito assim, pode até parecer fácil, mas a World Travel Awards (WTA) fez com que a competição fosse concorrida, e Portugal enfrentou países como o Brasil, Colômbia, Costa Rica, Grécia, Índia, Nova Zelândia, África do Sul, Espanha e até mesmo as Maldivas! Um verdadeiro “Campeonato do Mundo de Turismo”, do qual Portugal é tricampeão!

Essa invencibilidade não traz apenas orgulho aos olhos da Secretária do Turismo, Rita Marquês, mas o turismo é também uma grande fonte de rendimento para o país, contribuindo não apenas para o PIB, mas influenciando também mercados como o mercado gastronómico, artesanal e o imobiliário (atraindo investidores do mundo inteiro para adquirirem imóveis, ou até mesmo residências, no país).

Mas por que visitar Portugal? Se o fato de Portugal ser tricampeão de Turismo não for suficiente para o convencer, aqui ficam os principais motivos para fazer as malas para visitar (ou até mudar-se definitivamente, quem sabe), para este país que, cada vez mais, ganha a a admiração tão merecida por parte das outras nações.

Atrações histórico-culturais

Como a grande maioria dos países europeus, Portugal possui uma herança histórica cultural milenar. Desde castelos, palácios e mosteiros, o território lusitano oferece diversas atrações e museus que o farão viajar no tempo, não apenas no sentido arquitetônico, mas também nas obras de arte lindamente preservadas. Com ofertas de passeios em burgos, capelas de ossos barrocas e igrejas góticas ou românticas, Portugal abre a porta para que possa compreender um pouco mais da sua história, desde as invasões dos Mouros até aos dias de hoje.

Atrações da natureza

É impossível ignorar a bela área costeira deste país, além dos seus arquipélagos, como a Ilha da Madeira ou dos Açores. Com parques cuidadosamente preservados, vegetações mediterrâneas no território continental e florestas subtropicais nas suas ilhas perto de África, para os que procuram passeios ecológicos e aventuras em caminhos pedestres, Portugal tem tudo para todos os gostos! Seja para relaxar nas praias do Algarve, aventurar-se nos caminhos pedestres da ilha da Madeira ou surfar as famosas ondas gigantes da Nazaré, não deixe de colocar Portugal na sua lista de lugares a visitar, caso procure por uma escapadela bucólica.

Gastronomia para comer e chorar por mais

É do conhecimento geral que a gastronomia portuguesa oferece delícias que atraem todo o tipo de paladares! São poucos os que não apreciam as várias maneiras de preparar um bacalhau e delícias do mar, ou a arte de se fazer uma alheira! Tudo isso sem contar com os vinhos mundialmente famosos e comercializados desde há vários séculos!

Não há dúvidas de que os Portugueses apreciam a boa comida e fazem dela parte da cultura, do dia a dia e do amor nacional. Se estiver por Portugal, não se esqueça de experimentar também os doces portugueses à base de gemas de ovo! Estes doces conventuais têm sido aperfeiçoados ao longo de vários séculos, e diz a lenda que tiveram a sua origem nas freiras dos conventos que, após usarem a clara dos ovos para engomar roupas, resolveram utilizar as gemas para preparar doces em vez de as deitarem fora. Seja uma lenda verdadeira ou não, os doces conventuais vão, com certeza, levá-lo ao paraíso.

