Vídeo: Ponta Negra interditada em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus determinou, na manhã do último sábado (21), a interdição de todo o Complexo Turístico da Ponta Negra. Todos os acessos ao principal ponto de lazer do manauense foram fechados por agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. As linhas de transportes deixaram de operar e todas as atividades comerciais, no calçadão e na zona de areia, ficaram proibidas.

Antes mesmo da medida ser anunciada, a praia da Ponta Negra já estava com a pouca movimentação. Um dos trabalhadores do local, Afonso que trabalha há dez anos no ponto turístico, afirma nunca ter visto algo parecido.

Com o medo de ser infectado pelo novo Coronavírus, a maior parte da população respeitou a recomendação de isolamento.

Conforme o comunicado da prefeitura, o fechamento do complexo será pelo tempo necessário para o combate eficaz a pandemia da Covid-19.

