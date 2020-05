É possível viajar de avião depois de extrair um dente?

Viagens, principalmente as internacionais, são marcadas com bastante antecedência. Porém, quando se trata de nosso corpo, essa máquina imprevisível, tudo pode acontecer. Desta vez, poucos dias antes da viagem, a surpresa veio em forma de dor de dente. Você foi ao dentista e a única solução foi uma extração do dente/problema, mas nenhum guia de viagem diz se você poderá ou não embarcar. E agora?

Respire tranquilo, você não precisa perder sua sonhada viagem por conta da extração de um dente, nem por sua dor, que por hora, parece que jamais passará. Você só precisa terminar todo o tratamento antes da viagem. Para minimizar os riscos de uma crise de dor ou infecção na hora do embarque, o primeiro passo é ir ao seu dentista o mais próximo possível da sua decolagem.

Antes de viajar é bom que você revise todos os problemas que assolam a sua saúde bucal, como cáries, restaurações e gengivites, por exemplo. Fale com o seu dentista sobre a viagem e combine antecipadamente os procedimentos que você precisa realizar para manter seus problemas dentários sob controle. Uma revisão é recomendada para quem possui problemas periodontais.

*Com informações do EDestinos