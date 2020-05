"Temos que fazer do limão uma limonada", diz diretora da Amazonastur

Manaus - A partir de 1 de junho, o Amazonas se prepara para retomar as atividades econômicas, dentre elas, parte do turismo. Com o cronograma de retorno à 'normalidade' a todo vapor, Roselene Silva de Medeiros, diretora-presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) se diz otimista para o futuro. Segundo ela, depois das dificuldades da pandemia, o mundo deverá procurar a tranquilidade e a ligação com a natureza, o que pode ajudar a alavancar o turismo no Amazonas.

Confira a entrevista!

EM TEMPO - Para onde caminhava o turismo amazonense antes da pandemia?

Roselene Medeiros - Nós estávamos, entre o final de dezembro [de 2019] e início de janeiro [de 2020], quando o nosso departamento de estatística [da Amazonastur] fez uma pesquisa de ambiente empresarial com os empresários de turismo. Assim que terminou a coleta de dados e me foi apresentado em meados de janeiro, o nosso turismo aqui estava caminhando, a gente ia começar a colher os frutos de todo o nosso trabalho de 2019. Eu posso te assegurar que nosso empresário do turismo estava muito otimista. Em alguma das respostas, por exemplo, eles estavam com planos de fazer investimento, e a expectativa de aumentar o número de turistas no nosso estado era muito grande. Eu acho que a gente ia realmente começar a colher esses frutos agora em 2020.

EM TEMPO - A pandemia chegou. Quais foram os impactos para o setor do turismo no Estado?

RM - Só a Amazonastur havia captado para 2020 mais de 20 eventos para acontecer em Manaus, dentre nacionais e internacionais. A maioria já foi cancelado, até porque a gente sabe que eventos com muita aglomeração não são seguros de fazer. Com isso, toda a cadeia de turismo perde. É realmente muito triste a gente perceber o quanto o ano de 2020 se apresentava como uma ótima perspectiva e a pandemia veio e acabou com um aumento significativo no número de turistas no Estado. O setor do turismo foi o primeiro a ser impactado com a pandemia. Antes de fechar comércio, shopping, fábricas, a indústria do turismo foi a primeira a ser impactada. Mas isso não foi uma coisa que impactou o turismo só no nosso Estado. A gente sabe que o mundo inteiro foi impactado, o mundo inteiro ficou em isolamento.

EM TEMPO - O que esperar do novo mundo do turismo amazonense? Como vai ser esse momento pós-pandemia?

RM - A partir do dia 1 de junho, o estado do Amazonas começa a reabrir alguns setores, mas enquanto nós não tivermos os voos retornando para Manaus, os voos internacionais também, que devem voltar só a partir de agosto, a gente vai continuar sofrendo com o turismo.A gente precisa necessariamente das companhias aéreas e esperamos que, em breve, quando o nosso destino já estiver seguro, nós possamos ter esse contato mais direto com as companhias, para tentar que retornem com a malha aérea que já tínhamos aqui.

Mas a nossa perspectiva é boa, nós temos que fazer desse limão uma limonada, e ai é que nossa equipe [da Amazonastur] pensa que o turismo depois dessa pandemia vai voltar lentamente e que nós temos aqui, sim, uma boa perspectiva porque nós não somos um turismo de massa. Nossos equipamentos turísticos aqui [no Amazonas], principalmente os hotéis de selva e pesca esportiva, não são turismo de massa, então por conta disso, é mais seguro vir para o Amazonas. A nossa floresta está mais exuberante do que nunca com esse isolamento social e assim, temos boas perspectivas.

EM TEMPO - Como retomar o turismo com segurança?

RM - Estamos fechando um protocolo de biossegurança que nós apresentamos aos empresários do setor. Eles estão fazendo as suas considerações e nós devemos lançar muito em breve. É um protocolo geral, mas dividido por categorias. Tem o protocolo para as agências de turismo, o dos guias, outro para os barcos, e também o dos bares e restaurantes, enfim. Nós tentamos abarcar todo o setor nesse protocolo único. Já o protocolo das unidades de conservação, ele vai ser feito de forma separada, porque nós lidamos nessas unidades de conservação com as populações tradicionais e elas merecem um olhar mais cauteloso e aí junto com a Sema e outras entidades nós precisamos fazer um protocolo específico.

EM TEMPO - O Brasil está entre os países mais afetados pela Covid-19. Isso pode prejudicar o turismo no AM e também brasileiros que queiram viajar para fora?

RM - Eu não acredito que isso vá acontecer, até porque o turista brasileiro lá fora é conhecido como um turista que gasta muito, que consome bastante, e eu tenho cá minhas dúvidas de que o turista brasileiro vá ser olhado com outros olhos no turismo internacional. Mas para a gente o que é importante não é enviar turistas para o exterior, para gente, enquanto órgão de turismo e estado receptor, é importante que o turista venha para cá. E é por isso que nós estamos nos preparando com protocolos de biossegurança, essa questão de nós não sermos um turismo de massa, isso vai ser um diferencial para o turista querer sentir vontade de vir para o Amazonas.