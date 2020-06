Vai a Presidente Figueiredo? Acesso às cachoeiras está fechado

Amazonenses aproveitam o momento de poucos turistas para fazer visitas em locais abertos de Presidente Figueiredo | Foto: reprodução

Manaus – Após o afrouxamento do isolamento social no início do mês de junho, muitos amazonenses estão se deslocando para o município de Presidente Figueiredo, conhecido como a “Terra das Cachoeiras”, para lazer. Porém, não são todos os espaços que estão disponíveis para visitação.

No último domingo (14), a prefeitura municipal de Presidente Figueiredo intensificou as ações de orientação e prevenção a Covid-19 em alguns pontos turísticos privados que fazem parte da rota dos turistas, que se deslocam à Terra das Cachoeiras.

As equipes da Secretaria de Governo (SEMGOV) e do Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento (CIPE) a Covid-19 estiveram na Cachoeira da Iracema (Km 117) e nas Lagoas Azul, Azul do Maranhão e Azul Jungle Adventure (Km 120), todas localizadas na BR-174.

A prefeitura ressalta que os Parques Municipais Naturais como Parque Urubuí, Galo-da-Serra e Cachoeira das Orquídeas continuam fechados para visitação, conforme decreto municipal. A previsão de abertura é dia 29 do mês corrente e a data ainda está em análise.

Leandro Barros, de 31 anos é amazonense, mas mora há nove anos em São José dos Pinhais, no Paraná. Nas férias, aproveita para ver a família em Manaus e também para visitar as belezas naturais do interior. Neste mês, foi a Presidente Figueiredo e visitou a “Cachoeira da Pedra Furada”.

Leandro veio para Manaus e aproveitou para visitar as cachoeiras | Foto: reprodução

“Fui com alguns amigos. O local é lindo demais, porém a rodovia até lá está em decadência, tem mais buracos que rodovia. Lá na cachoeira é perfeito e a natureza linda, mas a infraestrutura para receber turista não existe. Na cidade não tinha sequer um restaurante aberto e outras cachoeiras estavam fechadas. Apesar de tudo, valeu a pena”, disse Leandro.

