Após quarentena, Novo Airão retoma atividades do setor de turismo

Novo Airão – O município de Novo Airão, distante 115 quilômetros da capital e forte braço do turismo amazonense, retoma as atividades do turismo nesta terceira semana de junho. O objetivo é a volta gradual do importante setor econômico local após a pandemia do novo Coronavírus.

Novo Airão é conhecida pelo Parque Nacional de Anavilhanas, Parque do Jaú com registros arqueológicos e passeios de visitação e interação com os botos Tucuxi (cinza) e Boto-cor-de-rosa. Em conformidades com Decreto Municipal N° 024 de 1 de junho de 2020, a partir da última segunda-feira (15), alguns serviços que fazem parte do setor do turismo, já voltaram a funcionar.

Entre eles estão o setor de hospedagem, restaurante, lanchonetes e café regional. Todos devem funcionar respeitando os critérios de segurança estabelecidos pela Secretaria de Saúde e de Turismo.

“Queremos proporcionar uma retomada gradual e segura! Existem os protocolos de biossegurança que estão sendo encaminhados aos empresários. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (SEMINTUR) está se colocando à disposição para ajudar todas as empresas”, afirmou o prefeito, Frederico Júnior.

Novo Airão conta com 192 casos confirmados para o novo Coronavírus e cinco óbitos nesta terça-feira (16), de acordo com o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM).

