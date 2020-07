Com vista para o Teatro Amazonas, Juma Ópera reabre em Manaus

O espaço tem uma vista privilegiada para o Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - As formas da Belle Époque seguem vivas no Centro de Manaus. O hotel Juma Ópera resgatou a arquitetura da época para valorizar a história de Manaus. Dois casarões tombados e restaurados e dois prédios construídos no mesmo estilo formam o complexo hoteleiro que foi inaugurado no dia 2 de fevereiro. Logo depois teve que fechar as portas por conta da Covid-19 e reabriu no dia 1 de julho. O espaço tem uma vista privilegiada para o Teatro Amazonas.

Localizado na rua 10 de julho e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o casarão sofreu um processo de restauração. Anexada a ele, uma nova ala foi levantada, respeitando o traçado do prédio original, por onde o ex-presidente americano Theodore Roosevelt passou no início do século 20, durante sua expedição à Amazônia com o Marechal Rondon.

Dos mesmos donos do Juma Amazon Lodge, hotel de selva de 20 anos de existência, o Juma Ópera possibilita contato com a história da capital com amazonense. Os hóspedes têm acesso aos ambientes que incluem bar, restaurante, rooftop com piscina, academia e espaços para reuniões e eventos. O hotel tem suítes nas categorias Standing , Superior, Premium, Ivete e Ópera.



As 41 suítes possuem ar-condicionado, acesso à internet sem fio, frigobar e TV, além de portas e janelas tratadas acusticamente. Algumas também contam com banheira.

Segundo o gerente geral do local, Rodrigo Cunha, o espaço estava ‘decolando’ quando foi atingido pela pandemia. A queda de ocupação foi de 100%.

“Não é fácil, porque você não tem caixa. São muitas negociações com fornecedores. Ainda mais num hotel que ainda não tem um ‘bolo financeiro’ ainda de receita. Estávamos começando. Um hotel quando ele já está decolando ele tem uma receita de mais um ano à frente”, revela Cunha.



Uma das estratégias adotadas pelo local para driblar a crise ocasionada pela Covid-19, foi abrir o restaurante para público externo, ou seja, os manauaras que não estão hospedadas no hotel podem usufruir da culinária do Juma Ópera.

O restaurante combina pratos contemporâneos carregados de matizes e sabores amazonenses, formando um diversificado cardápio assinado pela chef Sofia Bendelak. Além disso, tem uma estrutura única bem no centro, em formato de cúpula, com vista privilegiada para o Teatro. A seleção de receitas divide-se entre Amazonenses e Clássicas. “A receita do restaurante está superior à do hotel e é isso que está nos mantendo”, diz Cunha.

Sem turistas nacionais e estrangeiros em Manaus, outra estratégia do grupo é atrair os manauaras para conhecer o local. O Juma Ópera oferece descontos especiais para os residentes de Manaus que desejam passar um fim de semana no espaço ou até mesmo aqueles que querem apenas passar o dia.



Para Day Use a acomodação fica disponível de 10h (check-in) às 17h (check-out) com acesso a todas as áreas do hotel, incluindo: piscina, academia, restaurante, bar, terraço e as demais. Não inclui alimentação.

O Juma Ópera também está alinhado às práticas de sustentabilidade dos dias atuais, por exemplo, tendo a energia solar como base de seu sistema de aquecimento. Além disso, o projeto busca estar em harmonia com as antigas construções do entorno ao incorporar à rede subterrânea a fiação elétrica proveniente da rua, proporcionando a seus hóspedes e visitantes visão desimpedida do Teatro Amazonas e dos demais casarões históricos nos arredores.

O hotel adotou medidas de segurança rígidas para atender o público em geral. Uma delas é que todas as bagagens são imediatamente desinfetadas com spray antibactericida e os visitantes são informados sobre os procedimentos estabelecidos para prevenção do contágio.



No momento da reserva os hóspedes são convidados a preencher um questionário e um termo de saúde, e o processo de check-in é on-line, para reduzir o contato e o tempo de permanência na recepção. Logo na chegada os hóspedes recebem um kit com máscara, luvas e um frasco de álcool gel 70% para higienização das mãos e terão suas temperaturas corporais verificadas. Aqueles que estiverem febris, a partir de 37,8°C, serão inicialmente monitorados com oxímetro e, se necessário, encaminhados a um posto de saúde, hospital ou clínica médica.

Para limpeza dos apartamentos, que ocorrem duas vezes por dia, bem como das áreas comuns e do sistema de ar-condicionado, são utilizados desinfetantes aprovados contra o coronavírus. Colchões, travesseiros, cobertores e outras roupas de cama são lavados em altas temperaturas e nas acomodações ficam disponíveis sacos de roupas individuais, para evitar o contato no transporte até a lavanderia.

As chaves dos apartamentos também são limpas com um desinfetante hospitalar especial e os controles remotos dos aparelhos de televisão protegidos com plásticos e trocados a cada novo hóspede. Já os elevadores são higienizados diversas vezes por dia com produtos antimicrobianos e tem ao lado de sua entrada um suporte com álcool gel 70%.

O Hotel Juma Ópera fica localizado na rua 10 de Julho, 481, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Mais informações em www.jumaopera.com.br , perfil de Instagram @jumaopera ou telefone (92) 3232.2707.



