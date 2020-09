Para descansar: conheça 5 destinos para quem deseja cuidar da saúde

Turismo focado em bem-estar é uma ótima experiência transformadora | Foto: Reprodução

O turismo focado em saúde e bem-estar está crescendo e alcançando novos horizontes. Engana-se quem pensa que é necessário ultrapassar as fronteiras para desfrutar de uma experiência profunda e transformadora. Existem diversas opções em diferentes estados brasileiros, como o Rio de Janeiro , por exemplo. Confira os destinos a seguir.

1. Rio de Janeiro(RJ)

O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente pelas belas praias e a imagem do Cristo Redentor. A orla carioca também é um marco da cidade. Além disso, carnaval e réveillon são comemorações que costumam reunir milhares de pessoas para uma festa linda e agitada por lá.

Entretanto, também é possível desacelerar na cidade maravilhosa. Com uma natureza rica, composta tanto pelo mar, quanto pela Mata Atlântica, as opções para focar na saúde e no bem-estar são diversas. Além das trilhas, este é um bom local para quem quer experimentar novos esportes, como o surfe e a escalada.

Retiros focados em meditação e ioga também são uma opção válida, proporcionando uma experiência de autoconhecimento e reflexão. É possível, inclusive, ter essa vivência em épocas agitadas, como o réveillon, e começar o ano em um ritmo diferente.

2. Serra da Mantiqueira

A Serra da Mantiqueira possui uma grande extensão e está presente em três estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Existem diversas cidades na Serra — Campos do Jordão, Monte Verde e São Bento do Sapucaí são algumas das mais conhecidas.

Se o seu objetivo é encontrar um lugar para descansar, focar na saúde e no bem-estar, a Serra da Mantiqueira é uma boa escolha. Isso porque há uma grande diversidade de atividades ao ar livre, como trilhas e escalada na rocha, até voo, como pular de asa delta e parapente.

Atividades ligadas ao montanhismo, como expedições feitas em grandes grupos, são muito comuns. Entretanto, também é possível optar por programas que não sejam radicais. Algumas pousadas e hotéis oferecem aulas de ioga, tempo para meditação, reiki e outras opções relacionadas à terapia holística.

3. Três Coroas (RS)

Três Coroas detém o título de Cidade Verde e é não é para menos: as árvores marcam presença constantemente. É possível se hospedar em pousadas e cabanas charmosas para aproveitar as trilhas ecológicas da região. Entre as atividades tradicionais, estão: rafting, arvorismo e tirolesa.

No entanto, também é um bom destino para quem quer relaxar e centralizar o foco no seu eu interior. No topo da montanha, está localizado o Centro Budista Khadro Ling, que possui o maior templo tibetano da América do Sul. O local é parada obrigatória para quem busca contemplar a paz e quer ter contato com uma energia poderosa.

4. Chapada dos Veadeiros (RO)

A Chapada dos Veadeiros é imponente e cercada de misticismo. Ela fica sobre uma pedra energética de quartzo e é cortada pelo Paralelo 14, que também passa por Machu Picchu.

O mito sobre o P14 está relacionado com o desaparecimento repentino do povo Maya. Enquanto isso, na Chapada, acredita-se que o Jardim de Maytrea possui um portal com capacidade de levar pessoas para outras dimensões.

Mitos à parte, o local é ideal para realizar atividades ao ar livre e aproveitar o ecoturismo, fazendo trilhas e banhando-se em cachoeiras. Além disso, há opções de retiros onde é possível fazer ioga e cantar mantras.

5. Serra Negra (SP)

Localizada no interior de São Paulo, é conhecida como Cidade Saúde. Isso porque as fontes de água mineral apresentam propriedades terapêuticas, e muitos encaram a viagem como um tratamento para o corpo.

Os hotéis-fazendas da região são uma boa escolha para se hospedar. Além das opções de ecoturismo que envolvem trilhas e cachoeiras, o Parque das Fontes e a Maria Fumaça são algumas das atrações da cidade. Aproveite para desacelerar e aproveitar o interior de São Paulo.

