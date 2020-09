Ipaam autoriza torneio de pesca esportiva no Lago do Janauari

O órgão quer alertar as pessoas com interesse em promover qualquer evento vinculado à pesca esportiva a buscar autorização junto ao Instituto | Foto: Divulgação/ Ipaam

Manaus - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) autorizou a realização do 1˚ Torneio Internacional de Pesca Esportiva. O evento acontece neste sábado (05), no lago Janauari, no rio Solimões. Aproveitando a oportunidade, o Instituto chama a atenção da população para a importância de se obter autorização do órgão competente para a realização de eventos neste segmento.

De acordo com a gerente de Pesca do Ipaam, Nonata Lopes, o órgão quer alertar as pessoas com interesse em promover qualquer evento vinculado à pesca esportiva a buscar autorização junto ao Instituto. “A gente reforça a necessidade das pessoas solicitarem, com prazo mínimo de 30 dias de antecedência, a permissão no Instituto para que possamos fazer uma análise do pedido e emitir autorização para a atividade a ser realizada”, disse.

A gerente explicou ainda que a realização desses torneios de forma legal é extremamente importante para manter o estoque pesqueiro e o respeito aos moradores locais, em razão destes utilizarem o lago como meio de subsistência. “Apesar dos torneios de pesca esportiva terem baixo impacto ambiental e atraírem diversos turistas, é nosso papel sensibilizar a população a realizar essas atividades com a permissão do órgão competente para que possamos continuar preservando nossas espécies”, explicou.

Para mais informações, os interessados na promoção de torneios relacionados à pesca esportiva devem acessar o site do Ipaam para verificar todos os requisitos.

