Cresce em 37% o número de prestadores de turismo legalizados no AM

Manaus - O número de prestadores de serviços turísticos regularizados cresceu 37,15% no Amazonas este ano. São considerados como legalizados os prestadores inscritos no Cadastur, sistema gratuito do Ministério do Turismo gerenciado com apoio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e demais instituições gestoras do setor nas demais unidades da federação.

O Amazonas fechou agosto com 1.572 inscritos no sistema. Desse total, 584 se regularizaram entre os primeiros oito meses deste ano. O destaque entre os segmentos que mais se inscreveram no Cadastur são: restaurantes (72%), empreendimentos de apoio ao turismo náutico (53%) e organizadores de eventos (51).

Para a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, os números mostram que os prestadores aproveitaram o período de baixa procura de turistas provocado pela pandemia para se regularizar. “Isso mostra um otimismo em relação a recuperação no período pós-pandemia”, avalia.

De acordo com Roselene, os indicadores mostram também que as ações de sensibilização da Empresa Estadual de Turismo estão surtindo o efeito esperado.

“Durante o período de home office, criamos o ‘Amazone-se’, um plano para a retomada do turismo que já estamos executando. Parte desse plano é composta de ações voltadas para o ordenamento do setor. Por isso, incrementamos nossas atividades de sensibilização que são desenvolvidas desde o início de 2019 para sensibilizar turistas e prestadores sobre a importância do Cadastur”, destaca a presidente.

Outros números

Das 559 agências de turismo que estão cadastradas, 205 foram regularizadas em 2020, o que equivale a 36% do total. Em relação aos meios de hospedagem, 256 estão regularizados, sendo que 71 destes foram cadastrados em 2020, o que equivale a 27% do total.

Noventa e oito organizadoras de eventos estão com cadastro regular, sendo que 51 foram regularizadas em 2020, representando 52% do volume desses prestadores. Entre as transportadoras turísticas, 88 estão com cadastro regular, sendo que 44 foram regularizadas em 2020, equivalendo a 50% do total.

Cadastro

O Cadastur é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. O cadastro é gratuito e garante diversas vantagens e oportunidades aos seus cadastrados. É também uma importante fonte de consulta para o turista. Mais informações estão disponíveis em: https://cadastur.turismo.gov.br/

A Amazonastur disponibiliza o número de telefone (92) 2101-8180 e o e-mail [email protected] para interessados em sair da informalidade.

*Com informações da assessoria