Igreja em Rio Preto da Eva possui arquitetura única no Amazonas

Rio Preto da Eva (AM) - Entre as belezas de Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros de Manaus) destaca-se um monumento histórico que exibe o trabalho único feito pelo “arquiteto da Amazônia”, Severiano Mário Porto. O Centro Ecumênico Igreja de Cavaco Senador Jefferson Péres, mais conhecido como Igreja do Cavaco, é um destino muito procurado por turistas. O espaço foi inaugurado em julho de 2008 e reinaugurado em dezembro de 2020, na gestão do prefeito Anderson Sousa (PP).

“Essa igreja, idealizada pelo saudoso arquiteto da floresta, é um patrimônio histórico e cultural do município. Esse patrimônio precisa ser preservado e estou tomando as medidas necessárias para que isso aconteça com vigência de 24 horas”, declarou Anderson Sousa, prefeito da cidade.

Na construção do local foram utilizados 12 milheiros de cavacos, um tipo de telha de madeira. | Foto: Divulgação

A igreja fica localizada no Monte Castelo II, região superior da cidade, que permite uma visão panorâmica do município de Rio Preto da Eva. Na construção do local foram utilizados 12 milheiros de cavacos, um tipo de telha de madeira; 80 dúzias de ripas, para segurar o cavaco; e 120 quilos de pregos. Também não possui um formato comum, a criação conta com uma estrutura que permite que o vento e a chuva não danifiquem a construção.

Na parte interior da igreja, as frestas entre as peças de madeiras permitem que o local receba luz e ventilação natural. O espaço pode acomodar cerca de 50 pessoas. Além de centro turístico, ela é utilizada para eventos e casamentos na cidade.

Na parte interior do local, as frestas mantêm o espaço com uma temperatura agradável. | Foto: Divulgação

Arquiteto da Amazônia

A Igreja do Cavaco é uma obra do arquiteto Severiano Mário Porto, conhecido como o “arquiteto da Amazônia” ou “arquiteto da floresta”. Severiano possui obras vinculadas à Amazônia, com o uso de técnicas sustentáveis, que utilizam processos desenvolvidos por caboclos e ribeirinhos com modernas criações da arquitetura.

Além da Igreja do Cavaco, o arquiteto foi responsável por obras importantes no Amazonas como a sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), pelo campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), pelo Estádio Vivaldo Lima, entre outras. Severiano Porto faleceu em dezembro de 2020, aos 90 anos, vítima do novo coronavírus (Covid-19).

A Igreja do Cavaco é uma obra do arquiteto Severiano Mário Porto. | Foto: Divulgação

Visitação

Conforme o coordenador de turismo da cidade, Ronisley Martins, a visitação da Igreja do Cavaco é livre, mas a abertura é realizada por agendamento para passeios turísticos e eventos. Para mais informações aos visitantes, o coordenador disponibiliza o seu telefone para contato: (92) 99343-1784.

Qualificação

O secretário de turismo aponta que, por meio de parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur), a prefeitura está realizando a formação de 30 agentes de informações turísticas para atuar nos atrativos turísticos e no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Rio Preto da Eva.

