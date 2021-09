Turismo em Movimento aproxima operadores de Manaus e de outros Estados. | Foto: Fabrício Nunes/Amazonastur

Manaus (AM) - As operações de turismo de Manaus e dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná tiveram a oportunidade de aproximar relações e firmar parcerias, durante a Rodada de Negócios que fez parte do Turismo em Movimento, realizado nos dias 21, 22 e 23 de setembro na capital amazonense.

O evento foi promovido pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM).

Um total de 30 operadores de turismo de Manaus que atuam como agentes de viagens, hotéis e transportadores de empresas de atrativos turísticos, participaram da programação.

O objetivo do evento foi de potencializar as atividades turísticas, por meio da integração entre poder público e empresários do setor, além de promover o ordenamento turístico com atendimentos relacionados à regularização e licenciamentos.

O vice-presidente da Amazonastur, Ruy Mendonça, disse que a expectativa do evento foi alcançada.

“O que se buscava e o que se conseguiu fazer é essa interação com esses agentes que operam turismo nacional, esse intercâmbio com os operadores de turismo com o trade local. Temos agora uma perspectiva de crescer cada vez mais, sobretudo a partir da retomada dos trabalhos no turismo. Quem ganha é o Estado do Amazonas”, disse Ruy.

A representante da empresa de Manaus Kakau Tours, Ana Cláudia Souza, destacou o contato com um operador do Rio de Janeiro, que atua com marketing digital e vende o Brasil para diversos países, como Alemanha, Espanha, Japão, Estados Unidos e Áustria.

“Eu achei superinteressante. Vou montar meu material para mandar para ele, porque ele trabalha diretamente com os estrangeiros, com os países de fora. Então, assim é muito interessante para a gente, que é daqui, para expandirmos nossos negócios lá fora. Unindo forças vamos potencializar o turismo”, acrescentou Ana Cláudia.

Programação

Além de promover a interação de operadores, a programação do Turismo em Movimento também contemplou atendimento do Departamento de Registro e Sensibilização da Amazonastur e a oficina de Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, com a participação de secretários de turismo e representantes de diversos municípios do Amazonas.

Também foram realizadas orientações sobre financiamentos, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia (Basa).

O evento contou ainda com a participação do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e da Comissão de Turismo, Fomento e Negócios da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O evento foi realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

