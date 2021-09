Cachoeira da Neblina tem maior queda d’água de Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) - O município de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus) possui diversos espaços naturais deslumbrantes. Entre trilhas, cavernas, lagos e outros atrativos da natureza, destacam-se as cachoeiras, sendo mais de 100 catalogadas. Agora, para os apaixonados por aventuras, a cachoeira da Neblina, a maior da região, é o destino certo.

A cachoeira possui uma queda d’água com cerca de 30 metros de altura, que cria um efeito de neblina, com uma lagoa que se forma na corredeira do rio. Apesar da relevância para Figueiredo, a cachoeira, no quilômetro 51 da Rodovia AM-240 (estrada de Balbina), é pouco conhecida pelo difícil acesso. Para chegar ao local, os visitantes precisam se aventurar em uma trilha de 6 quilômetros floresta dentro.



Para os apaixonados por aventuras, a cachoeira da Neblina é o destino certo | Foto: Divulgação

Encontrar a maior cachoeira de Presidente Figueiredo pode parecer um desafio, mas aventureiros dizem que não é tão complicado como pode parecer. “É uma das trilhas mais longas de Presidente Figueiredo, mas a trilha em si não é difícil, é bem plana. No caminho, você encontra algumas árvores caídas, esse é o maior obstáculo. Já, no final da trilha, vai ter uma descida, chegando na cachoeira”, relata Hemylle Montefusco, criadora de conteúdo digital.

Hemylle lembra da primeira vez que visitou a cachoeira.

" A primeira vez que fui nela eu chorei de felicidade. É linda, imponente, além de toda a energia do lugar. Eu amei e com certeza voltarei mais vezes. O contato com a natureza faz toda a diferença na minha qualidade de vida. Na verdade, é minha cura para esse caos da cidade. Sempre que estou na cachoeira consigo desacelerar, viver o momento, apreciar a beleza de cada detalhe, sentir paz mesmo " Hemylle Montefusco, criadora de conteúdo digital.

Encontrar a maior cachoeira de Presidente Figueiredo pode parecer um desafio | Foto: Divulgação

O estudante de Administração na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Matheus Pantoja, garante que ir à cachoeira é sempre uma experiência única.

" Já fui 4 vezes e pretendo voltar para acampar em breve, estar na região melhora a saúde e bem-estar em 100%. Para mim, a cachoeira da Neblina é umas das melhores cachoeiras do Brasil. A experiência de visitar ela é sempre única e muito ‘massa’. Apesar da distância, eu fazia expedição para lá com a galera. Quando posso, meu foco é espairecer nas áreas turísticas de Presidente Figueiredo " Matheus Pantoja, estudante de Administração.

Visitação

Para visitar o local, a contratação do guia é obrigatória | Foto: Divulgação

Conforme o responsável pela visitação e preservação da cachoeira, José Lisboa, mais conhecido como Chico, a trilha é composta por 6 km para chegar até a cachoeira, em média 1h30 de volta, em seu percurso total são 12 km de caminhada (ida e volta). Os visitantes precisam usar roupas leves e tênis, além de evitar pesos desnecessários.



“Cobramos R$ 10 por pessoa para a visita no mesmo dia e R$ 20 para acampar, mas a pessoa terá que trazer a barraca, não temos nenhum tipo de cobertura como chalés ou barracos. Estamos abertos de segunda a segunda, a partir das 7h. Não trabalhamos com refeição”, diz ele.

Chico ainda afirma que não há limites de pessoas para visitar a cachoeira porque poucas pessoas se aventuram pela trilha. “Não temos limite de pessoas, por aqui não dá muita gente, por causa da distância dos 6km de trilha”, relata. Conhecido pelos aventureiros, seu Chico disponibiliza o telefone (92) 99490-0650 para falar com os turistas.

Para visitar o local, a contratação do guia é obrigatória. O preço para contratar uma guia no local vária de R$ 150 a R$ 200 para grupo de até dez pessoas.

Leia mais