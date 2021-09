Sétima Semana do Turismo tem programação até 1º de outubro

O evento on-line é gratuito e voltado a estudantes, profissionais do trade turístico e pessoas interessadas no assunto. | Foto: Divulgação/Manauscult

Manaus (AM) - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) está realizando de 27/9 a 1º/10, a “7ª Semana do Turismo”, em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, Dia Nacional do Bacharel em Turismo e o Dia Municipal do Turismólogo, todos celebrados nesta segunda-feira, 27/9.

O evento on-line é gratuito e voltado a estudantes, profissionais do trade turístico e pessoas interessadas no assunto.

Ele terá duração de cinco dias, com transmissão pela plataforma Zoom, e contará com um seminário que abordará temas atuais, como a retomada do turismo municipal no pós-pandemia, workshop sobre os protocolos de biossegurança no turismo diante da contaminação do novo coronavírus, além de visita guiada ao Museu da Cidade de Manaus (Muma).

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou que, além dos eventos acadêmicos, a Manauscult realizará também um city tour com crianças e idosos de instituições filantrópicas de Manaus que recebem apoio do Fundo Manaus Solidária.

“Queremos apresentar os pontos turísticos e culturais da nossa cidade para essas crianças e idosos, dá um aconchego para essas pessoas que passaram tanto tempo reclusos, sem sair de casa por conta da pandemia. Essa também é uma maneira de levar um recado para Manaus que o turismo não é somente para o turista, o turismo é para a sociedade local, o turismo é para quem mora aqui”, destacou Oliveira.

O city tour seguirá todos os protocolos de segurança, devido à pandemia da Covid-19, e será uma maneira de comemorar o “Dia do Idoso”, celebrado em 1º de outubro.

As inscrições para a “7ª Semana do Turismo” podem ser realizadas pelo e-mail [email protected] .

Os interessados em participar devem enviar nome completo, nome da instituição de ensino e telefone para contato. Haverá entrega de certificados.

Conforme a diretora de Turismo da Manauscult, Oreni Braga, o evento promove ações culturais, turísticas e profissionais diversificadas.

Programação

Segunda-feira, 27/9

10h às 11h30 – Live palestra

Tema - A importância do turismo religioso para Manaus sob o olhar empresarial

Palestra - Empresária Cláudia Mendonça

15h às 16h30 – Live palestra

Tema - A retomada do turismo no Brasil no âmbito municipal

Palestra - Confederação Nacional dos Municípios (CNM)

Terça-feira, 28/9

10h às 11h30 – Live palestra

Tema - A importância da revitalização do Centro Histórico de Manaus para o turismo

Palestra - Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb)

15h às 17h – Live palestra

Tema - O papel do parlamento municipal no desenvolvimento do turismo de Manaus

Palestra – Presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador William Alemão (Cidadania).

Quarta-feira - 29/9

9h às 11h – Live mesa-redonda

Tema - Expectativas para a retomada do turismo em Manaus

Palestra - Oreni Braga, diretora de Turismo da Manauscult

Debatedores – Contur x Trade

Mediador – Observatur

Quinta-feira - 30/9

15h às 17h – 12º Workshop de turismo virtual

Tema - Manaus e os protocolos de biossegurança no turismo. Os estabelecimentos estão preparados?

Palestra – Semsa/Visa Manaus

Mediador - Oreni Braga, diretora de Turismo da Manauscult

Convidados – Abav-AM, ABIH-AM e Abrasel-AM

Sexta-feira - 1º/10

8h às 12h – Visita ao Museu da Cidade de Manaus (Muma)

Disponibilidade de 100 vagas sob agendamento

*Com informações da assessoria