AM busca atração de eventos durante 14ª edição da Fiexpo Latin America

A partir desta quarta-feira (27/10), o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), participa da 14º Fiexpo Latin America, em Cartagena, na Colômbia.

O evento se destaca pelo segmento MICE (encontros, incentivos, conferências e exposições, da sigla em inglês), conhecido como turismo de Negócios e Eventos, e reúne anualmente uma gama de fornecedores da indústria de eventos, conectando compradores do mundo inteiro.

A participação acontece em parceria com o Instituto de Promoção Turística do Iguassu (Visit Iguassu). A programação segue até sábado (30/10).



A oportunidade fornece aos expositores uma plataforma para fazer grandes negócios e prospectar eventos da América Latina para serem realizados em Manaus.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, esta é uma chance de retomada do turismo internacional e de troca de informações com os principais operadores e profissionais de turismo latino-americanos.

" Teremos contato com associações que buscam cidades para realizar congressos e convenções. Será uma grande oportunidade para incentivar e promover o fluxo de turistas no destino Amazonas, agregando mais interesse e visibilidade em âmbito internacional. É importante destacarmos que o Amazonas possui o maior centro de convenções do Norte e que está apto a receber grandes eventos. A Fiexpo possui contato com muitas organizações que trabalham com captação de lugares com potencial para realização de eventos. " Sérgio Litaiff Filho, presidente da Amazonastur

Esta será a quarta vez que a Amazonastur participa da Fiexpo Latin America. Ao longo dos quatro dias, o evento será focado nos profissionais de turismo, compradores e estudantes da área.

A feira internacional não será aberta ao público em geral e contará com oportunidades educacionais imersivas, interativas, treinamentos e oportunidades de patrocínio exclusivas.

" A Amazonastur vai para a Fiexpo com o objetivo de divulgar o Amazonas como um destino de turismo preferencial. Por sermos o estado mais próximo da Colômbia, temos mais facilidade de atrair visitantes internacionais e conhecer as riquezas da nossa região, que é o sonho de muitos latino-americanos. A Amazônia brasileira chama muita atenção no exterior, portanto vamos para esse evento querendo aumentar o fluxo de turistas no Amazonas. " Sérgio Litaiff Filho, presidente da Amazonastur

Programação

Na quarta-feira (27/10), ocorrerá a ICCA & Fiexpo Next Generation Summit, seminário que reúne jovens profissionais de diversas áreas para uma troca de conhecimentos com profissionais relevantes da indústria de reuniões.

Já na quinta (28/10), é a vez do "Fórum de Associações Profissionais Latino-americanas”, exclusivo para o setor associativo profissional da América Latina.

A programação completa dos quatro dias está disponível no site oficial do evento, no endereço https://www.fiexpolatinamerica.com/pt/ .

