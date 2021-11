AM e Bahia estudam criação de voo direto entre as capitais

A programação contou com um painel de conversa com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, e a representante da Setur-BA, Giulliana Brito | Foto: Janailton Falcão





MANAUS (AM) - Em busca de formatação de um roteiro turístico entre Amazonas-Bahia, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) participou, na quarta-feira (17), do evento “Viva Bahia - Do seu jeito, no seu tempo”, realizado pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) em Manaus.

O evento reforça as tratativas entre as secretarias de turismo dos estados para a criação do voo direto entre as capitais.

A programação contou com um painel de conversa com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, e a representante da Setur-BA, Giulliana Brito, no qual os gestores apresentaram a ação integrada das secretarias em prol da criação do voo direto entre Amazonas e Salvador.

" Estamos fazendo o nosso dever de casa. O compromisso que nós firmamos com as companhias aéreas foi exatamente esse, que a gente pudesse viabilizar as condições necessárias para que esse voo direto realmente venha a acontecer. Hoje é o primeiro passo, a continuidade daquela reunião que nós tivemos. A nossa ida também para o estado da Bahia para a promoção do destino Amazonas será mais um passo que daremos em direção ao interesse de ter viabilizar esse voo. Vamos trabalhando, buscando esse diálogo com as companhias aéreas " Sérgio Litaiff Filho, presidente da Amazonastur

De acordo com a representante da Setur-BA, Giulliana Brito, essa é uma das muitas ações integradas que serão realizadas entre os estados, para fortalecer o turismo, estimular a visitação e ampliar o fluxo turístico.

“A conectividade aérea é fundamental, e neste sentido estamos trabalhando arduamente em todos os eventos. É muito importante esse tipo de ação sendo feita aqui no Amazonas e Bahia, porque a gente começa realmente a dar condições, a criar mecanismos para que esse voo direto Amazonas-Bahia saia”, acrescentou.

A Amazonastur dá continuidade aos diálogos com as companhias aéreas nesta quinta-feira (18), em São Paulo. A agenda prevê encontro do presidente Sérgio Litaiff Filho com representantes das companhias de aviação TAP Air Portugal, Latam Airlines e Itapemirim.

