Pontos turísticos de Presidente Figueiredo, no AM, recebem vistorias

A ação garante um turismo seguro | Foto: Janailton Falcão

PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) - Os pontos turísticos da cidade conhecida como santuário das cachoeiras, recebeu o último final de semana, uma ação de ordenamento turístico.

De acordo com dados da Secretaria de Turismo de Presidente Figueiredo, a cidade tem recebido cerca de 5 mil visitantes nos finais de semana.

A diretora de Desenvolvimento e Turismo da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Isadora Alfaia, disse que a ação tem o objetivo inicial de sensibilizar os prestadores de serviços turísticos e visitantes em diversos aspectos, como não jogar lixo na região.

Ela ressaltou a importância da ação integrada com outras instituições para garantir um turismo seguro.

" É a segunda semana de fiscalização, e elas têm surtido um efeito muito bom de sensibilizar, de explicar para os prestadores de serviço a importância de se preservar a cachoeira, de não levar vidro pra cachoeira para não poluir, além dos ônibus, a importância da segurança, de estar cadastrado, de estar com todos os itens de segurança no transporte desses turistas. " Isadora Alfaia, diretora de Desenvolvimento e Turismo da Amazonastur

Durante a ação foram fiscalizadas pousadas, balneários e restaurantes. Esses estabelecimentos foram orientados quanto à importância de fazerem parte do Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo de empresas do setor.

As visitas técnicas são feitas pelo departamento de Registro e Sensibilização, que faz parte da Diretoria de Turismo, e serão realizadas de forma permanente.



Cadastur

O Cadastur é um sistema de cadastro do Ministério do Turismo (MTur) para pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo.

O cadastro é válido por dois anos, no caso das pessoas jurídicas, e cinco anos para os guias de turismo. Tanto o cadastro como a renovação são totalmente gratuitos.

O turista pode conferir os estabelecimentos cadastrados no site do Cadastur ( https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/ ).

A ação foi realiza em parceria com a prefeitura municipal, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPAmb) e outros órgãos.



