Seminário do Turismo em Movimento apresenta balanço de ações em 2021

Manaus (AM) - Nesta terça-feira (18), a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM), realizará o “Seminário Turismo em Movimento”, no qual serão apresentados aos prestadores de serviços turísticos um balanço das ações de 2021 e o planejamento para 2022.

Em razão da pandemia, o evento será 100% on-line.

A abertura do evento está programada para as 14h da terça-feira, e durante a programação as instituições parceiras da ação poderão apresentar os resultados alcançados nas participações ao longo de 2021.

Também será definida a metodologia e o formato para a participação do evento em 2022, além da coleta de sugestões para aprimoramento da programação.

O objetivo do Turismo em Movimento é promover o desenvolvimento econômico e social a partir do incentivo ao turismo, por meio do ordenamento turístico, qualificação profissional e regularização.

Uma das principais atividades dentro da programação é a Sessão de Negócios, na qual operadores de turismo da capital são colocados em contato com empresários de municípios do interior para que possam negociar potencialidades, parcerias de mercado e comerciais.



Entre as novidades para este ano está o reforço nas pesquisas de Análise de Mercado de Turismo e a pesquisa Sessão de Negócios, além de coleta de dados sobre o fluxo turístico do município durante a realização do encontro.

A programação da ação também é realizada com o apoio das prefeituras municipais.

Balanço

Em 2021, o Turismo em Movimento, promovido pela Amazonastur, em parceria com as prefeituras municipais e Sebrae-AM, promoveu mais de R$ 2 milhões em negócios nos seis municípios onde o evento foi realizado.

Para este ano, o objetivo é inovar no formato e alcançar novos municípios.

