Vídeo:Empresa implanta norma de saúde e segurança ocupacional no AM

Manaus - Mais de 31 mil acidentes de trabalho foram registrados no Amazonas em cinco anos, na busca para diminuir esses números uma empresa do polo eletroeletrônico implantou uma norma internacional de segurança e saúde ocupacional.

Desde agosto de 2017 essa empresa deu início às mudanças em todos os ambientes da fábrica, mas foi na linha de montagem o grande desafio, a equipe de engenharia e até fisioterapeutas entraram na missão de deixar a fabricação mais segura e menos exaustiva para os funcionários, uma exigência do padrão ISO 45.001, adotado na fábrica.

Coube a equipe de engenheiros de processo encontrar soluções que adequassem a linha de montagem criada no início da década de 70.

As mudanças agradaram os funcionários, entre elas o rodízio em mais de 800 postos de trabalho. Funciona assim: um trabalhador que usa muito as mãos, troca de função ao longo do dia para uma atividade onde o esforço mais concentrado é nas pernas, por exemplo.

O pioneirismo da empresa não trouxe apenas qualidade para o trabalhador mas ajudou a empresa a abrir mais mercado.

Essa mudança dos governos é uma maneira de forçar empresas a dar maior atenção à saúde ocupacional dos funcionários, por enquanto, aqui no Brasil, essa é a primeira a adotar a certificação.

