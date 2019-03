Amazonas e o mercado local estão sob o foco de Nelson Wilians

Nelson Wilians é presidente do NW Advogados, escritório que conta com a maior banca de advogados do País | Foto: Divulgação

Manaus - Em entrevista ao Em Tempo, o presidente e fundador do NW Adv, Nelson Wilians, e o sócio-diretor do escritório em Manaus, Sérgio Russo Vieira, compartilharam o caso de sucesso, as visões empreendedoras da advocacia, além de planos para o Amazonas e comentários sobre a economia local.



Atuando desde 1999, o NW Advogados Associados conquistou notoriedade nacional e, hoje, não apenas possui a maior banca de advogados do país, com 1500 destes profissionais, como também conta com sede nas 27 capitais do Brasil. Ao todo, mais de 700 mil processos já passaram pelo escritório.

Atualmente com 48 anos, Nelson, que é colunista da revista Forbes Brasil, tornou-se um símbolo de sucesso e empreendedorismo, lidando com uma extensa carteira de clientes de grande porte a nível nacional.

Filial em Manaus: “os números são absolutos e falam por si”

Sérgio Russo Vieira é sócio-diretor da NW Advogados Associados em Manaus | Foto: Divulgação

O sócio-diretor do NW em Manaus é o advogado Sérgio Vieira, que tem somente 35 anos, mas já coleciona diversas conquistas na sua gestão. “Quando eu cheguei em Manaus, o escritório daqui tinha seis pessoas e era praticamente um posto avançado da matriz. Existia para atender aos pedidos de lá, porque não tinha muitos clientes locais. A partir de 2010, passamos a focar em empresas pequenas, médias e grandes daqui e de fora que aqui estão. Saímos de 6 pessoas para 140 e de 30 m² de sala para 300m². Os números são absolutos e falam por si”, disse ele.

Segundo Sérgio, hoje em dia, boa parte dos maiores grupos empresariais do Norte são atendidos pelo NW, ainda que por vezes sem exclusividade.

Ao falar sobre o seu sócio de Manaus, Nelson não poupa elogios. “É uma pessoa extremamente competente e leal, que entende a visão do escritório e os seus princípios. Tem a minha plena confiança e faz um trabalho mais que satisfatório”, declarou.

Ele também fez questão de destacar o respeito da classe de advogados para com Sérgio, que foi eleito conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pela chapa de Marco Aurélio Choy, atual presidente da Seccional Amazonas. “Foi uma honra para nós. Por si só, isso representa um ato de reconhecimento por parte da sociedade advocatícia”, registrou.

O surgimento de uma nova mentalidade empresarial: “é mais barato não ter um problema do que ter que resolvê-lo”

Alinhado com a matriz, o foco da filial de Manaus é a advocacia empresarial, atendendo assim majoritariamente empresas, com exceção de pessoas físicas vinculadas a elas, a exemplo de sócios ou diretores.

A estrutura do NW Adv foi desenhada para suprir as necessidades jurídicas de todos os segmentos (comércio, serviço, indústria e etc). Quando não há um núcleo especializado específico em Manaus, alguma das outras filiais que esteja melhor preparada é acionada para resolver a demanda.

“É preciso entender o mercado. Nós fazemos parte de uma empresa de assessoria. Não temos autonomia se não tivermos clientes (quem tenha a demanda). Procuramos entender esse público-alvo, abordando temas como orçamento, planejamento, compliance e até mesmo operações judiciais em curso. É preciso compreender o trabalho como um todo, entender o que está acontecendo política e economicamente no Brasil e no resto do mundo”, afirmou Sérgio.

Ele ressaltou que o mercado jurídico tem mudado bastante, em virtude de uma intensa transformação no modo como as empresas encaram conflitos e seus riscos inerentes. “As demandas judiciais diminuíram, a reforma trabalhista despencou o número de novas ações e o próprio ímpeto da pessoa em querer reclamar judicialmente tem se reduzido. A conciliação, a mediação e a arbitragem vêm ganhando espaço. Quem não estiver antenado cairá na obsolência”, alertou.

Sérgio diz que a palavra de ordem passou a ser “prevenção”. Os clientes estão cada vez mais preocupados com o acompanhamento jurídico do dia-a-dia de suas operações, em um trabalho consultivo. “O empresário tinha o costume de só procurar o advogado quando houvesse algum problema. A partir do momento em que se percebeu que é mais barato não ter um problema do que ter que resolvê-lo, esse comportamento mudou”, declarou.

O Futuro do NW Adv no Amazonas e as expectativas econômicas

Com grandes expectativas, Nelson Wilians ressaltou que o Estado do Amazonas tem um acentuado crescimento econômico pela frente e o seu escritório está atento às movimentações da iniciativa privada.

“Ao longo desses anos, a nossa filial em Manaus desenvolveu um bom trabalho e é uma referência para todo o país, não apenas para aquelas empresas que já estão instaladas no Amazonas, mas também para aquelas que têm o desejo de ainda se instalar e conhecer a economia regional. Podemos ajudar demais nesse processo, prestando um serviço de excelência, levando o empresário de outros lugares para conhecer esse Estado e o próprio Distrito”, esclareceu.

Para ele, a partir de 2019, haverá um crescimento econômico considerável, que já está represado há alguns anos, principalmente devido à crise política que o país atravessou. “Acredito que haverá um grande volume de investimento (e não poderia ser diferente) no Estado do Amazonas, em especial por causa da Zona Franca, sobretudo na área de tecnologia”, reforçou.

Em complemento ao que disse Nelson, Sérgio ressaltou que embora muita esperança ainda seja depositada no Distrito Industrial, Manaus tem mais a oferecer, a exemplo do turismo, comércios, serviços e outras variáveis, todas com a mesma perspectiva de aquecimento.

Laços com clientes e a parceria durante a crise

Sérgio frisou que grande parte do mérito pela prosperidade do NW Adv se deve aos seus clientes, que foram verdadeiros parceiros, bem como aos dedicados colaboradores. Segundo ele, durante a crise, o trabalho dos advogados em geral aumentou significativamente, com as demissões em massa, os contratos rescindidos e a instabilidade. A despeito das dificuldades financeiras enfrentadas pelos clientes, que vez ou outra refletiam nos pagamentos, o escritório sempre teve a percepção de que o momento exigia compreensão e companheirismo.

“Nós atravessamos a crise de mãos dadas com muita gente, que se reinventou. Infelizmente, alguns ficaram pelo caminho. Nosso papel é assessorar nos bons e nos maus momentos. É um casamento, uma relação de confiança. Agradeço a cada um deles”, encerrou.

