O que devo fazer antes de fazer um intercâmbio?

O intercâmbio originalmente, eram viagens que dois estudantes de lugares diferentes realizavam "trocando" de país um com o outro, para vivenciarem o dia-a-dia de outra cultura, promovendo o intercâmbio de conhecimento.

Hoje em dia, esse conceito já evoluiu bastante e um Intercâmbio se tornou algo muito mais abrangente. Além de não ser mais necessário que um estudante estrangeiro venha ao Brasil para que um brasileiro possa ir a outro país, pode ser considerado um intercâmbio toda viagem na qual o foco principal de quem embarca seja adquirir conhecimentos interculturais através de experiências em outro país.

Seja para estudar, trabalhar ou somente viajar e viver por algum tempo imerso em outra cultura no exterior, o intercambista sempre voltará para casa com conhecimento maior do que quando embarcou.

O destino

A escolha do lugar é extremamente importante, pois durante algum tempo esse país será a sua nova casa. As cidades mais tradicionais como Londres na Inglaterra e Sydney na Austrália são destinos badalados, repletos de muita história, arte e qualidade de vida. Malta e Vancouver são destinos pluriculturais com um ótimo custo benefício e com certeza valem a pena serem visitados.

Entretenimento/Tempo livre

Sair da zona de conforto não é nada fácil independentemente da idade, mas a sensação de liberdade faz tudo valer a pena. Pesquise as atrações disponíveis na cidade e a facilidade de locomoção entre lugares. Para uma viagem mais divertida, use o seu tempo livre de modo criativo e procure saber os eventos e os lugares turísticos imperdíveis da cidade.

Seguro saúde

Poucas pessoas pensam nisso, mas essa mudança repentina de país pode provocar algum imprevisto na saúde. Ao fazer um intercâmbio, o plano de saúde geralmente é obrigatório então é só manter a calma e se cuidar. É normal sentir insegurança nessas horas, porém, não se preocupe, pois no fim tudo vai dar certo.

Imersão cultural/Amizades

Geralmente, nas escolas de intercâmbio há estudantes de toda parte do mundo. Socialize com o maior número de pessoas possível e de diferentes culturas. Essa viagem é a oportunidade perfeita para viver experiências inesperadas e de entrar em contato com costumes diferentes dos seus. Além de ser ótimo para a prática de uma nova língua, o seu conhecimento de vida vai se expandir ao falar com pessoas de outras nacionalidades. Empatia é o segredo para aproveitar essa viagem da melhor maneira possível.

