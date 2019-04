Di Fiori: restaurante pioneiro expande negócio e conquista Manaus

Manaus - De delivery numa residência comum a restaurante renomado. Com ambiente aconchegante e culinária tradicional italiana, o restaurante Di Fiori é sucesso no mercado gastronômico manauara. O grupo faz investimentos no empreendimento e expande para outras zonas da cidade.



O gerente do restaurante, Adriano Abner Coelho, conta com orgulho sobre o crescimento do negócio.

“O primeiro proprietário que montou o empreendimento começou no fundo de uma casa somente como delivery, depois de tanto sucesso nas entregas, ele montou o restaurante”.

O restaurante tem uma grande estrutura para receber os clientes com gosto apurado para a culinária italiana | Foto: Ione Moreno





O forte do restaurante, localizado na avenida Professor Nilton Lins, número 1560A, Parque das Laranjeiras, é a culinária italiana, com uma diversidade de temperos e ingredientes. Um resultado da presença de vários povos que povoaram a península Itálica durante os séculos. Cada tipo de povo que habitava aquela região deixava seus traços culinários, deixando novos elementos e pratos para serem apreciados por pessoas do mundo todo.

“Nosso diferencial é nos molhos e massas, estas são as especialidades da casa. O prato que mais sai é o filé à parmegiana, além das nossas pizzas. O restaurante oferece rodízio de pizzas e massas, de segunda a quinta-feira, no valor de R$ 44,90”, destaca.

Di Fiori é reconhecida pelo sabor dos pratos | Foto: Ione Moreno





O restaurante segue a tradição da Itália, todo o dia 29 o prato é o nhoque. Na última quinta-feira do mês, o restaurante oferece a "noite romântica" com três opções de combos diferentes - que incluem entrada, uma massa, um vinho, água e o ambiente todo decorado no valor de R$ 200.

Os proprietários investiram recentemente na estrutura do espaço. O objetivo é deixar o local mais confortável para os clientes. Uma das reestruturações foi inaugurada nesta semana: um espaço personalizado para as crianças com brinquedos, jogos, livros, desenhos e pinturas.

O mais novo espaço é a brinquedoteca para a criançada | Foto: Ione Moreno





‘Uma pizzaria e sorveteria para todos os públicos’

A família Coelho, composta pelos proprietários do restaurante, percebendo o crescimento no segmento e a necessidade de atender outro público, resolveu montar o restaurante e sorveteria Salsalito, situado na Avenida Desembargador João Machado, Loja 2, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

Os proprietários investiram recentemente na estrutura do espaço | Foto: Ione Moreno





“O Restaurante Salsalito está funcionando em menos de um ano e já está sendo um sucesso. O espaço funciona com dois andares, inclusive perfeito para realizar eventos e comemorações. O espaço oferece rodízios todos os dias no valor de R$ 34,90”, diz.

O sucesso dos empreendimentos é tanto que os proprietários têm meta de montar uma terceira unidade, padrão Di Fiori, no bairro Ponta Negra, bairro zona Oeste de Manaus.

O restaurante fica localizado na avenida Professor Nilton Lins, número 1560A, Parque das Laranjeiras | Foto: Ione Moreno





