Com 19 anos de sucesso, Fábrica de Eventos chega a quase 500 shows

Manaus - Sucesso no mercado do entretenimento na Região Norte, a Fábrica de Eventos, completa, em 2019, 19 anos de sucesso e chega a contagem de quase 500 shows. A proprietária Bete Dezembro é uma das produtoras mais conhecidas do país e conta com orgulho sobre a história do empreendimento, que cresceu vencendo todas as dificuldades e agora visa a expansão.



“Eu já posso dizer que são 19 anos de sucesso, de muito trabalho, comprometimento e muita força de vontade. No começo foi muito difícil, já que Manaus geograficamente é uma cidade longe de tudo, onde não se tem estrada. Tudo que nos liga ao entretenimento é através de avião. Eu não tenho como trazer nada por barco ou balsa, já que a maioria das atrações no outro dia já está se apresentando outro Estado”, diz.

O Samba Manaus iniciou em 2001 | Foto: Arquivo Fábrica de Eventos





Início

Como qualquer negócio, o início não é fácil. As principais barreiras que Bete enfrentou para consolidar a empresa estavam relacionadas à logística. Bete conta que o segredo do sucesso foi entender a Região Norte. Após esse entendimento e planejamento de como trabalhar para trazer as melhores atrações a Manaus, a Fábrica tornou-se referência em grandes shows e eventos.

“É muito difícil trabalhar num lugar onde você não pode errar e onde não se tem um plano B. Nós precisávamos de muitos equipamentos, de muitas coisas técnicas para realizar os eventos, e quando começamos não tínhamos isso em Manaus. Mas a nossa força de vontade foi tão grande que hoje nós conseguimos, com nossos fornecedores e parceiros, entregar 90% dos que os artistas precisam”, explica.

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, foi uma das atrações do primeiro show produzido por Bete Dezembro em Manaus | Foto: Arquivo Fábrica de Eventos





Primeiro evento

O primeiro evento realizado por Bete Dezembro em Manaus aconteceu no dia 14 de novembro dos anos 2000, com uma apresentação inédita entre Raça Negra e Exaltasamba. Esta foi a primeira vez que a produtora realizou um evento com duas bandas nacionais. O show aconteceu no Amazon Palace, que ficava localizado na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

A direção da Fábrica é composta por três mulheres e uma equipe completa de 14 profissionais de diferentes segmentos. Entre os shows marcantes para a produtora estão as apresentações da cantora canadense Alanis Morissette e da banda Iron Maiden. Bete Dezembro também cita o evento que consolidou a empresa no ramo do entretenimento do país: o Samba Manaus.

O Só pra Contrariar fez sucesso no país e foi um dos convidados de Bete Dezembro | Foto: Arquivo Fábrica de Eventos





“Tem algo que é o meu xodó e nos lançou para o mundo que foi o Samba Manaus, o primeiro Festival de Samba do Brasil. Temos muito orgulho de organizar este evento”, conta Bete.

Expansão

A Fábrica de Eventos tem sede em Manaus, Boa Vista e Santarém. Além disso, o empreendimento produz eventos em várias partes da Região Norte, como Rio Branco, Porto Velho, Ariquemes e outros. O grande diferencial da Fábrica é o comprometimento.

As Coleguinhas, Simone e Simaria, ao lado da empresária | Foto: Arquivo Fábrica de Eventos





“Nós temos um comprometimento maior, somos mais focados. Eu assisto documentários na Netflix sobre cases de sucesso e tem uma coisa que me chamou atenção dos grandes vencedores é que eles não fizeram, eles fazem. A atuação tem que ser no presente, você tem que fazer algo todos os dias para ter sucesso. Então nós temos foco, garra e buscamos fazer mais todos os dias”.

Logística cara

Bete conta que os desafios dos empreendedores locais são os custos operacionais, que são mais caros em Manaus se comparado ao restante do Brasil.

Os eventos promovidos pela Fábrica são reconhecido nacionalmente pelo sucesso de público | Foto: Arquivo Fábrica de Eventos

“Nós não temos quatro fornecedores de som, iluminação, banheiro químico, de fogos e led. Isso porque há poucas empresas especializada em cada segmento. Quando há mais disponibilidade dos serviços, barateia-se o custo final, mas a realidade é que você acaba caindo numa mão de obra cara. Sem concorrência, o custo é caro e isso recai nos preços dos ingressos. Estamos num posicionamento geográfico que não possui estradas”.

Veja a reportagem de Rebeca Mota com a empresária Bete Dezembro (Imagens: Douglas Savi) | Autor: Douglas Savi





Tardezinha

A noite do último domingo (5) terminou embalada pela “Tardezinha Surreal” comandada pelo cantor Thiaguinho, no Centro de Convenções Sambódromo. A Zona Centro-Oeste de Manaus ferveu com a última apresentação do evento que remete ao encontro de samba praticado nos fins de tarde carioca.

Thiaguinho é atração garantida nos eventos promovidos por Bete | Foto: Arquivo Fábrica de Eventos





O evento reuniu milhares de fãs que se emocionaram com as canções que fizeram história no pagode e no samba brasileiro.

“Eu fui jantar com o Thiaguinho e ele falou muito bem da reciprocidade e energia do público manauara. Ele definiu muito bem que cantar aqui é surreal. Essa característica geográfica nossa faz com que a gente acolha muito bem os artistas e em cada apresentação eles saem deslumbrados com a nossa cidade e nosso povo”, enfatiza.

Bete Dezembro já trouxe o Buteco do cantor Gustavo Lima para Manaus | Foto: Arquivo Fábrica de Eventos

Edição: Bruna Souza



Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Bico ou emprego sério? Motoristas de Apps faturam até R$ 6 mil por mês