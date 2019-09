Empresa com 3.500 funcionários cria comitê da diversidade em Manaus

Manaus - Com o objetivo de promover a diversidade e inclusão, o Grupo Simões acaba de criar o Comitê de Diversidade. A iniciativa faz parte do Programa Movimento Simões, que possui projetos voltados para ações de qualidade de vida e lazer, sustentabilidade, voluntariado, e, agora, diversidade. Recentemente, membros do comitê participaram da primeira reunião e discutiram os primeiros passos para tornar as empresas do grupo mais inclusivas.

Atualmente, cerca de 3.500 colaboradores fazem parte do quadro do Grupo Simões.

Leques de diversidades

A diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) do Grupo Simões, Tânia Corrêa, destaca que o leque de diversidade é imenso e não se restringe apenas a gêneros, cores ou orientações sexuais, mas também idade, escolaridade, religião, peso e aparência.

“Ter diferentes ideias, culturas e histórias de vida, é um diferencial para a inovação para a empresa. Por isso, a nossa meta é criar um ambiente cada vez mais favorável para os colaboradores, que promova a boa convivência entre todos e uma maior troca de experiências”, aponta.

Diversidade e crescimento

Diversos estudos comprovam que a diversidade auxilia no crescimento das organizações, além de melhorar a comunicação e o relacionamento com o seu público. “Ou seja, quanto mais a empresa valoriza as diferenças, mais ela entende o seu consumidor”, ressaltou Tânia.

Durante a primeira reunião, os membros do comitê, formado por colaboradores de diversos setores da empresa, assistiram a vídeos de exemplos de práticas inclusivas e como a diversidade pode agregar nos processos das empresas.

Entre os tópicos abordados por eles estão iniciativas como banheiro unissex e o recrutamento às cegas, um método criado na Europa e que aos poucos vem sendo adotado pelas empresas brasileiras, em que os recrutadores somente têm acesso às habilidades profissionais dos candidatos à vaga de emprego.

Engajamento de colaboradores

Entre as atividades do comitê será a de aproveitar algumas datas do calendário anual para falar sobre temas de uma forma mais ampla com os colaboradores. Seja por meio de uma peça de comunicação ou de uma ação de engajamento, como foi feito no dia 28 de Junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT+.

Antes da criação do comitê, o código de ética e conduta do Grupo Simões já buscava priorizar o respeito às diferenças e o combate à discriminação, e agora a empresa se propõe a potencializar a singularidade das pessoas, em busca de um ambiente de trabalho mais justo, criativo, inovador, engajado e motivado.

Comitê

O Comitê de Diversidade é formado por 14 membros, como analistas, coordenadores, gerentes e diretoria, entre eles o coordenador de asseguração de qualidade do Grupo Simões, Francisco Ventura, que convive diariamente com colaboradores do chão de fábrica e destaca que, sem dúvida, o projeto irá ajudar a derrubar a quebrar muitos preconceitos e tabus.





*Com informações da Assessoria