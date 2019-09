Amazonense cria curso preparatório e conquista 10 mil alunos

Manaus - O empresário e delegado Fábio Silva participa de festival que reúne referências do marketing digital e empreendedorismo, como o youtuber Whindersson Nunes, o escritor Maurício de Souza, o músico Rogério Flausino, a autora do best-seller do The New York Times e professora na universidade de Oakland, Barbara Oakley.

De Manaus para o Brasil, o empresário e delegado Fábio Silva revela, nesta sexta-feira (13), o segredo para o sucesso do "Sou Concurseiro e Vou Passar" durante o Festival Fire 2019, um evento com foco em marketing digital, negócios e educação, que reúne as maiores referências de profissionais nos dias 12 a 14 de setembro, em Belo Horizonte (MG).



“O teor da minha palestra é como eu cheguei do quarto do meu apartamento para uma empresa com 10 mil alunos. Estarei participando da rodada de debates como representante da Região Norte, graças a minha empresa que é a maior para concursos públicos de Manaus”, disse Fábio.



O evento também conta com a participação de grandes influenciadores e empreendedores como o youtuber Whindersson Nunes, o escritor Maurício de Souza, o músico Rogério Flausino, a autora do best-seller do The New York Times e professora na universidade de Oakland, Barbara Oakley.



De acordo com Fábio Silva, uma das estratégias do marketing digital para o crescimento da empresa é o papel social com a distribuição de conteúdo gratuito para as pessoas que não têm condições de pagar pelos cursos que o “Sou Concurseiro e Vou Passar” disponibiliza.

“Tem gente que consegue passar em concurso público só estudando as nossas aulas gratuitas no Youtube. É um trabalho social, gratuito e ajuda quem não tem condições de pagar um curso. Hoje em dia, nessa parte digital, você tem que dar muita coisa gratuita, para você crescer, não pode ter um pensamento mesquinho”, destacou.

O canal gratuito do “Sou Concurseiro e Vou passar” é um dos maiores da Região Norte com mais de 200 mil inscritos e surgiu há aproximadamente 10 anos, quando o empresário decidiu gravar vídeos de conteúdo para concursos e não apenas ministrar aulas em cursinhos preparatórios. “O segredo é você ajudar, contribuir para a sociedade de forma gratuita, não apenas cobrando”, enfatizou.



Trajetória

O empresário assegura que todo o sucesso deve aos estudos. Concurseiro de plantão, Fábio entrou para o serviço público pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), mas o sonho era ser delegado de polícia e continuou estudando até passar em 2009.

Na mesma época em que alcançou o objetivo de ser delegado, Fábio iniciou o “Sou Concurseiro e Vou Passar” e atualmente prega que o “estudo é o caminho para vencer na vida”.

“Eu tento servir como exemplo para muita gente de como eu consegui passar no concurso, uma pessoa que veio de uma família que não tinha muitas condições e graças aos estudos consegui chegar onde eu cheguei. Então essa é a ideia que eu passo, que qualquer pessoa consegue vencer na vida através dos estudos”, declarou.

O “Sou Concurseiro e Vou Passar” alcançou o reconhecimento, possui mais de mil alunos presenciais na sede no Vieiralves, em Manaus, mais de 10 mil alunos online e a perspectiva do empresário é migrar para outras áreas como curso para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e em 2020 abrir uma filial em Belém (PA).