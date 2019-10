Feiras alternativas são novo "xodó" da cidade de Manaus

Manaus - As feiras deixaram de ser apenas um ponto de comércio e se transformaram em verdadeiros espaços propícios para negócios criativos, cultura e lazer. Na capital amazonense, as feiras alternativas vêm ganhando cada vez mais espaço. Carregando as bandeiras de sustentabilidade e valorização regional, estes locais ganham novos adeptos a cada edição.

Confira nosso roteiro de feiras alternativas em Manaus!

FEIRA DA FAS

A Feira da FAS foi uma das precursoras deste modelo de evento. Organizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), sua primeira edição aconteceu em abril de 2018. O evento urbano com características de floresta, conta com atividades voltadas à responsabilidade social, educação e sustentabilidade.

A feira se destaca por trabalhar tendo como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, selecionando, cuidadosamente, seus expositores e promovendo atividades voltadas à educação ambiental. A feira também conta ainda com espaço dedicado a massoterapia, yoga e aula de ritmos.

Feira da FAS se destaca por seguir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. | Foto: Dirce Quintino

Um dos expositores da Feira é o coletivo de artesãs do Rip Arte, um Projeto de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia (Reusa), construído no rip-rap do Igarapé do Gigante, na Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Maria Cristina Pereira, coordenadora do Projeto Rip Arte. | Foto: Jakeline Xavier

A iniciativa estimula a geração de renda sustentável e recuperação ambiental no leito do rio, por meio de oficinas transformadoras e ações de mobilização e engajamento com moradores do bairro. Maria Cristina Pereira, coordenadora do coletivo, explica que todo o recurso obtido com a venda de artesanatos na Feira da FAS é destinada às senhoras artesãs que fabricam as peças.

A feira possui programação diversificada, reunindo economia criativa, lazer, cultura e desenvolvimento sustentável. O evento tem a proposta de valorizar os empreendedores criativos e oferecer integração com a comunidade. Na feira são comercializados itens de artesanato, moda, design, decoração, jardinagem, artigos naturais, livros, colecionáveis, roupas, acessórios, produtos gastronômicos, orgânicos, veganos, entre outros. A seleção dos expositores é feita com base em quesitos como sustentabilidade, economia verde, criativa e solidária, e contribuição para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

O que? Feira da FAS.

Quando? 1° domingo do mês.

Onde? Sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) - Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro.

FEIRA TERRA - FLORESTA VIVA

Os empresários Déborah Paes, Debora Shornik, Rodrigo Andrade e Ana Paula Lustosa tinham bastante afinidade e compartilhavam o desejo comum de criar algo voltado para a valorização indígena e das coisas que são típicas da Amazônia. Foi assim que surgiu a Feira Terra-Floresta Viva, sob o slogan de ser uma força-tarefa com a missão de alimentar a cidade de si mesma.

Déborah Paes, Debora Shornik e Ana Paula Lustosa. | Foto: Divulgação

Esta feira tem como principal diferencial o foco na cultura indígena urbana, contando sempre com a participação dos indígenas que moram na cidade. A história do expositor com o produto é o fator decisivo para ter a oportunidade de expor na Terra-Floresta Viva. "Não é só a quantidade da venda, mas a qualidade e o porquê da venda", explica a produtora cultural, Ana Paula Lustosa.

Feira Terra-Floresta Viva valoriza cultura indígena urbana. | Foto: Divulgação

Ana Paula faz uma pequena entrevista com cada candidato a expositor, para saber mais sobre sua história e a relação com o produto. "É diferente quando você compra da Dona Valda (uma das expositoras), por exemplo.Ela plantou, ela viu crescer a produção e trouxe aqui", conta.

O exemplo começa com os próprios produtores. Muito antes de criarem a feira, eles aplicavam em seus negócios, o Caxiri e o Capotira, os princípios de valorização local, utilizando a parceria de pequenos produtores e alimentos orgânicos.

Rodas de conversa, sarais e outras programações culturais fazem parte da Feira Terra-Floresta Viva. | Foto: Divulgação

"O Caxiri ás vezes fica muito fechadinho, então eu sempre tive muita vontade de fazer algo na rua, aí a gente se uniu. A feira vai além de um comércio, é compartilhar experiências, ouvir e no final dançar", diz Debora Shornik.

Na Terra-Floresta Viva o público encontra produtos orgânicos, gastronomia regional e programação cultural diferenciada, com oficinas, palestras e atração musical no fim de cada edição.

Uma das histórias interessantes que passaram por lá é a de uma jovem mãe de duas crianças que teve a oportunidade de compartilhar pela primeira um poema seu. Foi num sarau da feira. A moça andava despretensiosa com seus dois filhos e viu naquele momento a oportunidade de compartilhar algo muito íntimo, sua poesia.

"A gente quer trazer a cultura para perto das pessoas e inserir ela no dia a dia. A fonte dos assunto mais atuais estão aqui, a gente tenta facilitar, deixar mais próximo. A gente tem que viver Manaus todos os dias, por isso fazemos uma feira muito amorosa, muito afetuosa", compartilha Debora Shornik.

O que? Feira Terra-Floresta Viva.

Quando? 2º sábado do mês, das 9h às 17h.

Onde? Capotira Artes e Sabores - Rua Costa Azevedo, 272 - Centro.

FEIRINHA DA SUANAM

A Suanam surgiu como um sonho de família. Desde de crianças, Carla Andrade, Cecília Andrade (irmãs) e Giuliano Amorim (primo) foram incentivados a ter contato com arte e experiências culturais. Juntos, os sócios criaram uma produtora cultural, que aos poucos e naturalmente se transformou no Suanam Espaço Cultural, que tem por objetivo divulgar e fomentar a arte, cultura e a economia criativa em Manaus.

O Suanam Espaço Cultural fica em prédio histórico no Centro de Manaus. | Foto: Divulgação

Carla Andrade, 33, uma das sócias gestoras da produtora, conta que a ideia da feirinha surgiu pela necessidade de divulgação do trabalho de microempreendedores culturais. "Achamos muito importante para a economia desenvolver produtos advindos de pessoas criativas e que trabalhem também com a questão da sustentabilidade, como é o caso de brechós, sebos e antiquários. A nossa feirinha tem essa pegada vintage para reuso de produtos de forma consciente", relata.

Feirinha da Suanam reúne público alternativo. | Foto: Divulgação

A feirinha reúne em média 38 expositores entre antiquários, brechós, sebos, lojinhas, jardinagem e gastronomia. O acesso é gratuito.

"O que nos diferencia de outras feirinhas é a pegada vintage, com produtos antigos, distribuição de sacolinhas de papel, consumo consciente e disseminar a ideia de reutilização em um mundo tão necessitado de políticas ambientais", conta Carla.

O que? Feirinha da Suanam.

Quando? Geralmente no última sábado do mês, confira programação completa nas redes sociais.

Onde? Suanam Espaço Cultural - Rua Ferreira Pena, nº 139 - Centro.

FEIRINHA CULTURAL

Os pequenos também podem contar com um espaço exclusivamente pensado para eles. A Feirinha Cultural proporciona para as crianças e suas famílias atividades relacionadas a arte, cultura e diversão.

"A gente acredita que permitir que a criança tenha a oportunidade de vivenciar experiências artísticas faz com que ela tenha o seu desenvolvimento melhorado, tanto quanto seu senso critico, criatividade e sua capacidade de saber olhar para o outro, entender que as pessoas se expressam de várias formas", conta uma das produtoras executivas, Gisele Riker.

As crianças são as grandes protagonistas da Feirinha Cultural. | Foto: Divulgação

O local que recebe todas as edições da feira é o Largo de São Sebastião. "O Largo já é um espaço onde as pessoas costumam andar, então a família toda pode se divertir no nosso evento", diz Gisele.

Programação da Feirinha conta com atrações mirins no palco. | Foto: Divulgação

No palco, as atrações culturais são os artistas mirins. O objetivo é fazer com que crianças se divirtam e sejam os grandes realizadores da Feirinha.

A família toda pode se divertir na Feirinha Cultural. | Foto: Divulgação

Os critérios para seleção de expositores é sempre o valor do produto (não pode ser muito caro) e a relação deste com o universo infantil. "Na verdade, a gente quer desvincular a diversão e o ato de comprar, queremos que as crianças estejam em contato com a cultura e possam valorizar", relata Gisele.

O que? Feirinha Cultural.

Quando? Próxima edição acontece no dia 20 de outubro, confira as redes sociais da Feirinha para saber mais.

Onde? Largo de São Sebastião - Rua 10 de Julho, Centro.