Especialista dá dicas para se sair bem na entrevista de emprego

Prepare-se e treine o que vai falar, assim passará uma segurança nas respostas e interesse em ser escolhido, sugere a coordenadora.

Para quem ainda tem dúvidas de como se comportar durante uma entrevista de emprego, o Centro de Ensino Literatus preparou algumas dicas para se sair bem nessa etapa e garantir uma vaga.



O candidato precisa mostrar suas qualidades e habilidades logo no primeiro contato com a empresa. “Muitas vezes, a falta de preparo na entrevista mostra o total desinteresse na vaga, o recrutador acaba tendo uma visão de que o candidato não possui objetivos e nem interesse em preencher aquela posição”, afirma a coordenadora do Núcleo de Empregue Habilidades do Centro da instituição, Juliana Costa.

Então a dica da especialista aos candidatos é: “Prepare-se e treine o que vai falar, assim passará uma segurança nas respostas e interesse em ser escolhido”, sugere Juliana, que também fala da importância de assumir uma postura confiante e agir com naturalidade.

“Conte a sua história, fale sobre você, suas conquistas e derrotas com clareza, objetividade e sendo verdadeiro, fale um pouco de si destacando os pontos importantes e relevantes para a entrevista de emprego”, acrescenta a coordenadora.

Outra dica é pesquisar sobre a sobre a empresa, sobre os cargos e projetos que ela desenvolve. Essas informações ajudarão o entrevistado a ter mais confiança e passar credibilidade durante a entrevista.

Juliana também sugere cautela nas roupas, para isso, vale inclusive pesquisar o dress code (trajes) da empresa. “Evitar atrasos, sair mais cedo, pesquisar a rota e como chegar mais rápido”, aponta.

