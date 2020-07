Três dicas para retomar o controle da sua vida durante a pandemia

Ser gentil consigo mesmo e praticar meditação fazem parte da lista da especialista | Foto: Divulgação MF Press Global

Manaus - Diante de tantas adversidades e consequências da pandemia da Covid-19, a palestrante, escritora e especialista em fisiologia e referência no estudo da meditação, Debora Garcia, aponta medidas que podem ser adotadas para não perder o controle da vida e da calma durante as aflições atuais, mesmo quando as coisas não vão como esperávamos

“Sabemos que a esperança que se adia adoece o coração. Estamos falando de sonhos, planos e até mesmo, infelizmente, vidas que foram interrompidas pela pandemia da covid-19. No entanto, precisamos manter a nossa paz e o nosso equilíbrio, embora não seja fácil, para sairmos desta mais fortes e aplicarmos as lições aprendidas para superar os novos desafios que virão.”, explica a especialista.

Confira três dicas de Debora Garcia para manter a calma mesmo passando pelo momento mais delicado da crise.

Filtre as informações

Saiba escolher criteriosamente àquilo que assiste e ouve, porque isso é alimento para a sua mente. A qualidade dos nossos pensamentos é influenciada diretamente por esses alimentos'. Evidente que é importante se manter informado especialmente em uma situação como essas, mas o excesso pode aumentar o stress e ansiedade, gerando um medo ainda maior afetando o seu equilíbrio.

Faça pausas estratégicas

Fazer uma breve pausa para meditar no meio do dia pode parecer estranho. Mas uma meditação pode te trazer mais energia, acalmar as emoções, reduzir tensões e aumentar a clareza de ideias. A meditação traz inúmeros benefícios comprovados cientificamente por pesquisadores do Centro Médico Irving da Universidade de Columbia e do Institute for Prevention Research revelaram que a prática tem muitos benefícios para a saúde geral e o corpo, pois também é capaz de reduzir as chances de se ter um ataque cardíaco e AVC, reduzir a pressão arterial, as inflamações e fortalecer a imunidade. Além disso, estimula a concentração, proporciona ferramentas para pensarmos com maior clareza e melhora no desempenho das funções profissionais e pessoais.

Seja gentil consigo mesmo

Entender que estamos passando por uma situação delicada, que está gerando tensão em muitas pessoas é um ótimo gesto de gentileza. Saber que você pode sim ter várias emoções nesse momento, aprendendo a se acolher ao invés de se cobrar tanto por uma vida absolutamente regrada e rígida nessa fase que é passageira. Adeque seus horários para essa nova realidade, que é temporária mas exige habilidade para administrar a dinâmica de trabalho, vida pessoal e todos os cuidados para se prevenir da contaminação, como as rotinas de higienização que podem também ser fonte de stress.

