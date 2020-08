Empreendedores contam segredos para bons negócios na quarentena

Momento é de inovar e buscar novas oportunidades | Foto: Reprodução

Manaus - Empreendedores amazonenses, do segmento da alimentação, contam como transformaram a crise em oportunidade para apostar em novos negócios durante a pandemia do Coronavírus.

Gostos pessoais e hobbies podem ser o caminho para oferecer um produto ou serviço diferenciado. O gosto pela cozinha foi o que motivou Max Barros a criar o "Hangoos Burger Food" - uma hamburgueria artesanal. Músico com 19 anos de estrada, ele conta que, inicialmente, o projeto estava atrelado à música.

No entanto, após um planejamento que durou cerca de quatro meses e tendo em vista o cenário atual do mercado, o Hangoos ficou pronto para entrar em ação.

Max Barros conta o segredo do sucesso | Foto: Divulgação

"Fizemos um estudo de produtos artesanais: pizzas, hot dogs e hambúrgueres, até chegar num sabor único, que tivesse a identidade do Hangoos. Os molhos e a montagem também são por nossa conta”, afirma Barros.

Ingredientes regionais

Tambaqui e tucumã. Dois insumos regionais que não podem faltar na mesa do amazonense. Além de contar com o cardápio tradicional da hamburgueria, o Hangoos também pensou em um diferencial: opções no cardápio que têm como protagonistas os queridinhos do povo.

O Hangoos Fish é um hambúrguer de tambaqui, banana da terra e molho Hangoos especial, e o Hot Dog Amazon é um hot dog com creme de tucumã, maionese, batata palha e queijo fundido. Só de pensar já deu fome.

Hambúrguer com ingredientes regionais é diferenciado | Foto: Divulgação

“Sempre tive curiosidade e gosto muito de cozinhar. Então a criação e composição dos pratos é por minha conta”, diz. Para divulgar o novo empreendimento, Max contou com os amigos da classe artística, fãs e empresários do meio.

"Nesse momento, além de oferecer um bom produto, com diferenciais e preços justos, também é preciso contar com uma rede de apoio mesmo. Faz toda a diferença", completou.

O Hangoos conta com delivery e está no Instagram como @hangoosburguerfood.

Doce da Ioiô

Criada pelos irmãos Marcelo e Anderson Figueiredo, a "Doce da Ioiô" também é um excelente caso de empreendimento que se originou durante a pandemia. O gosto pela culinária, somado à parcerias certeiras, trilharam o caminho para aumentar os rendimentos e fazer da doceria um sucesso.

Marcelo Figueiredo conta como foi o processo de criação da "Doce da Ioiô" | Foto: Divulgação

“Eu e meu irmão ficamos impossibilitados de trabalhar devido às exigências de isolamento social, por sermos de áreas que demandam contato com o público. Então resolvemos juntar alguns amigos na mesma situação e assim surgiu a Doce da Ioiô. Afinal, não existe fator mais motivante para abrir seu próprio negócio que as contas para pagar", comenta Marcelo.

Para criar a demanda por vendas, e consequentemente gerar receita, a estratégia foi a seguinte: encontrar os facilitadores certos e apostar em parcerias com influenciadores digitais.

“Nossos facilitadores são amigos que são experts em áreas diversas como confeitaria, marketing e vendas. Também usei minhas habilidades em fotografia e música para fazer boas fotos, vídeos e criar o jingle. Em três dias depois de lançada a loja virtual, tivemos cerca de 1 mil procuras, mais de 200 encomendas de bolo e um total de 500 pedidos recusados, pois na época não teríamos como atender, já que usávamos uma cozinha pequena", diz o empresário graduado em Música pela Faculdade Souza Lima, em São Paulo.

Empreendimento foi criado durante a quarentena | Foto: Divulgação

Hoje, com quase dois meses de atuação, a doceria já opera em uma cozinha maior. Com a flexibilização da abertura do comércio, a loja física é um dos próximos passos em que os irmãos empreendedores estão em busca de investidores.

Para a inauguração, antecipam que as devidas precauções para atender o público da maneira mais segura possível serão tomadas. E os planos não param por aí. Um site está em construção e já há a previsão de lançar de produtos que ainda não existem no mercado manauara.

“Tudo isso não seria possível sem a ajuda dos nossos amigos e parceiros. Minha motivação para empreender vem do amor pelas pessoas e pelos bons relacionamentos”, conclui.

Criador diz que precisou recusar pedido devido à alta demanda | Foto: Divulgação

Todos os doces, bolos e muito mais estão disponíveis no perfil @docedaioio no Instagram e pelo telefone (92) 994979494.

*Com informações da assessoria

