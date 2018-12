Veja lista com as 26 vagas de emprego para esta segunda-feira (17)

Manaus - O Sine Manaus, nos postos da avenida Constantino Nery, 1272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2985, no Jorge Teixeira, zona Leste, irá selecionar candidatos para 26 vagas de emprego, nesta segunda-feira (17), a partir das 8h.

Os candidatos interessados nas vagas deverão levar os documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Av. Constantino Nery, 1272 – São Geraldo (próximo à Sorveteria Glacial)

7 VAGAS: AGENTE DE COLETA

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental completo

EXPERIÊNCIA: experiência 06 meses em CTPS na função ou como pedreiro, serviços gerais e construção civil.

1 VAGA: LÍDER DE ELÉTRICA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Técnico em Automação, Eletrotécnica e Eletrônica ou Superior Cursando em Engenharia Elétrica.

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência em liderança.

1 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: sem experiência.

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU

Av. Camapuã, 2985 – Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou em frente ao T4.

1 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO - MUNCK

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: operacionalizar caminhão guincho pesado com Munck e guindaste para carga e descarga. Inspecionar o veículo em processo de manutenção e acompanhar veículo em revisões. Realizar a conservação e abastecimento do veículo, entre outras atividades relacionadas com a função.

1 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário experiência função. CNH “E”. Ter curso de MOPP e Direção Defensiva. Necessário que saiba fazer o transporte de objetos e documentos, solicitados previamente, fazer a manutenção do veículo, como verificação do nível de óleo, combustível, calibragem dos pneus e nível de água, trabalhando seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

1 VAGA: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: investigar, analisar e recomendar medidas de prevenção e controle de acidentes. Executar programas de prevenção de riscos ambientais.

Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Orientar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

1 VAGA: FRENTISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência na função.

1 VAGA: ANALISTA DE LICITAÇÕES

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com Licitações, Compras net, B Brasil, conhecimento com processos de pregão eletrônico presencial, propostas comerciais, preparação de documentos ou impugnação.

7 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter CNH categoria “D” ou “E”, cursos de MOPP e direção defensiva atualizados. Ter experiência com carro Baú, carretas e de coletas. Ter disponibilidade para trabalhar em turnos.

1 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins.

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência em rotinas administrativas, atendimento ao público e recrutamento seleção, conhecimento em informática, diferencial ter Pós-graduação em Gestão de Pessoas, conhecimento em Inglês Intermediário. Ter disponibilidade no horário.

2 VAGAS: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÈNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório ter curso de NR-35 e desejável ter cursos de NR-10, NR-11, NR-20, NR-35, curso de Elétrica Predial e Pintura.

2 VAGAS: VENDEDOR INTERNO – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)*

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência na área de vendas como reposição, arrumação e distribuição de roupas. Ter bom atendimento e assiduidade nas entregas.

