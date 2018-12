Resultado de prova de estágio do TCE sairá dia 30 de janeiro

Manaus - O resultado preliminar do processo seletivo para a contratação de 185 estagiários e formação de cadastro reserva do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), realizado neste domingo (16/12), será divulgado até o dia 30 de janeiro de 2019, conforme a confirmação da coordenação geral do PSE. O número de abstenções chegou a 24%, segundo a coordenadora Rita Teles. O resultado final está previsto para 6 de fevereiro.

Ao todo, 2.434 alunos realizaram as provas para o preenchimento de 101 para direito; 29 vagas para cursos de administração; 19 para engenharia civil; 17 para ciências contábeis; sete para ciências econômicas; seis para tecnologia da informação (nas áreas de desenvolvimento de software e de suporte técnico), e três para arquivologia e três para comunicação social, além de cadastro reserva para os cursos citados. Os faltosos chegaram a 781.

Após a divulgação do resultado (parcial) no dia 30, os candidatos aprovados deverão levar à sede da Escola de Contas Públicas toda a documentação prevista no edital. O resultado final do processo seletivo será o resultado da soma da prova deste domingo mais a do coeficiente do candidato. Vale ressaltar que os recursos poderão ser ingressados logo após divulgação parcial, no prazo de dois dias consecutivos.

Concorrência alta para direito, administração e contabilidade

Ao todo, 76% do número de candidatos inscritos realizaram as provas do processo seletivo, sendo 1.094 alunos de direito, 440 de administração; 303 de contabilidade, 293 de engenharia civil, 135 de TI, 93 de comunicação, 53 de economia e 20 arquivologia. As provas foram realizadas na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), Unidade 3, localizada na avenida Constantino Nery.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Lins dos Santos, o grande número de inscritos para o processo seletivo do TCE é reflexo da qualidade do estágio oferecido e ainda pela credibilidade da Corte de Contas junto a sociedade.

O estágio no TCE tem duração de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias, com bolsa mensal de R$ 1.000, mais R$167,20 de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais, segundo relembrou o coordenador-geral da Escola de Contas, conselheiro Ari Moutinho Júnior, responsável pela organização do PSE.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Saiba os curtos de curta duração com inscrições abertas no Centec

UniNorte oferece 200 bolsas de estudos em vestibular