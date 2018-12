IBGE: Manaus entre os maiores PIBS das cidades brasileiras

Dos doze municípios do Estado que tiveram crescimento acima de 10% na comparação com 201 | Foto: Divulgação

Manaus - Apesar da crise econômica, Manaus registrou um crescimento de 4,8% no Produto Interno Bruto (PIB) e se manteve entre os dez maiores PIB do país e o primeiro da Região Norte. Os números mostram, no entanto, que Manaus continua entre os municípios com a oitava concentração de riquezas do país.

Os dados do PIB dos municípios de 2016 foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na sexta-feira (14), em parceria com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti) e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

De acordo com a pesquisa, a indústria continua sendo a principal atividade econômica da capital amazonense, mas o setor de serviços (incluindo o comércio) já está bem próximos dos valores da indústria. Os dados do IBGE mostram que 2016 foi um ano ruim para 27% dos municípios do Estado.

Houve crescimento em 35 municípios, no entanto, município importantes como Coari tiveram forte perdas. Segundo a pesquisa, aqueles municípios que conseguiram boa produção na agropecuária, tiveram destaque, a exemplo de Itacoatiara.

Porém, o maior crescimento do PIB entre os municípios do Amazonas foi Alvarães, que registrou uma expansão de 44,53%, em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi graças ao bom desempenho na atividade agropecuária.

Dos doze municípios do Estado que tiveram crescimento acima de 10% na comparação com 2015, foram alavancados pelo desempenho da agropecuária. Além de Alvarães, Uarini (34,4%), Itapiranga (24,8%), Atalaia do Norte (17,9%), Maraã (17,5%) e Itacoatiara (16,1%), estão entre os que mais cresceram em 2016. Já Atalaia do Norte teve forte desempenho nos serviços (25,4%).

Ainda de acordo com o IBGE, 45 municípios tiveram crescimento de 2015 para 2016. Entre os municípios com desempenho negativo, destaque para Coari com queda de 49,8% entre o penúltimo e o último ano divulgado.

Essa queda deve-se a redução da atividade industrial do município em 2016, ligada principalmente a produção de petróleo (-80,3%), o que vem ocasionando sucessivas quedas no PIB do município desde 2014. Tendo, inclusive, perdido a segunda posição para Itacoatiara e a terceira posição para Manacapuru.

Essa mesma atividade puxou para baixo o desempenho de Presidente Figueiredo (-28,24), que teve sua agroindústria prejudicada naquele ano, principalmente motivada por preços de seu produto final.

Dezessete municípios amazonenses tiveram queda no PIB em 2016. Além de Coari e Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro (-17,3%), Codajás (12,7%), Manacapuru (12,2%) e Apuí.

Já Manaus, em 2016, ocupou a oitava posição entre os municípios com maiores PIBs do país. Fechou o ano com R$ 70.296.364.000,00, e uma participação de 1,12% do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional. A evolução em relação ao ano anterior foi de 4,8% (R$ 3.219.460.000,00).

Mesmo com o bom desempenho no ano, a capital amazonense perdeu a sétima posição que tinha no ano anterior para Osasco (SP). Passou a ocupar a oitava posição no ranking dos maiores PIBs do país.

Na Região Norte, Manaus domina com folga o PIB dos municípios. Somente seu volume representa 20,85% entre os 30 maiores da região. O grupo dos trinta tem em segundo lugar Belém e em terceira posição Porto Velho.

O grupo é formado principalmente por municípios paraenses (15), demonstrando o potencial econômico daqueles municípios. Entre os trinta, além de Manaus, o Amazonas possui apenas Itacoatiara.

RMM



O PIB da Região Metropolitana de Manaus em 2016 representou 86,07% na composição do PIB do Amazonas, ao totalizar R$ 76.613.852 mil. A soma do PIB dos municípios que não pertencem à Região Metropolitana é de R$ 12.403.131 mil, representando 13,93% no total do PIB do Estado.

A Região Metropolitana de Manaus (RMM) é composta por 13 municípios: Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves.

Manaus foi a única cidade representante da Região Norte com razão acima de 1,0 ao longo da série, com 1,10 em 2016 (1,39 em 2002), e Recife a única da Região Nordeste, com razão 1,0 em 2016 (1,15, em 2002).

Leia mais:

BC anuncia que atividade econômica cresce 0,02% em outubro

Piora situação econômica dos municípios no Brasil