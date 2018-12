Especialista dá dicas para escolher o vinho ideal para a ceia de Natal

Para quem estiver pensando em servir apenas um vinho durante a noite, a dica é escolher o preferido, aquele que está acostumado a oferecer aos amigos e familiares | Foto: Divulgação

A ceia de Natal é um momento especial em que as famílias aproveitam para celebrar e agradecer pelos momentos vividos durante o ano. E nada melhor do que brindar com um bom vinho, aquele que combina perfeitamente com os pratos da ceia e oferecem uma experiência gastronômica única. O sommelier do Emporium Roma, Pedro Missioneiro, dá algumas dicas para quem está em dúvida sobre qual o vinho mais apropriado para o momento.

Para quem estiver pensando em servir apenas um vinho durante a noite, a dica é escolher o preferido, aquele que está acostumado a oferecer aos amigos e familiares. Já quem planeja oferecer aos convidados várias opções, a recomendação dele é começar por um espumante, que pode ser um Champagne, Cava ou Prosecco.

Qualquer uma dessas opções, segundo Missioneiro, combinam perfeitamente com o momento que antecede o jantar. “Os convidados podem apreciar a bebida comendo os aperitivos”, disse.

De acordo com ele, o tradicional Peru de Natal pede como acompanhamento um vinho menos tânico, ou seja, menos adstringente ao paladar. A indicação são osvinhos tintos, como Pinot Noir, Merlot, Grenache, Shiraz ou Zinfandel. Caso os convidados prefiram vinha branco, opções como Sauvignon Blanc, Viognier e Chenin Blanc.

No caso de quem vai servir Lombo de Porco na ceia, os vinhos tintos sugeridos anteriormente também harmonizam perfeitamente. “Para esse prato um vinho branco Chardonnay é uma ótima pedida”, explicou.

Se no cardápio tiver pratos à base de Bacalhau, as bebidas da região do Vinho Verde, em Portugal, a exemplo dos Alvarinhos, dão um toque especial à comida. Outras opções são o Touriga Nacional, Trincadeira e Tinta Roriz. Todos vinhos portugueses.

Para acompanhar as sobremesas, sejam elas as tradicionais rabanadas, o brigadeiro de colher, frutas frescas ou torta de nozes, o vinho do Porto fechará a noite com chave de ouro.

Dependendo da variedade de doces, o vinho Late Harvest (Colheita Tardia), seja ele Argentino, Chileno, Italiano, Francês, Israelense ou Húngaro, combina muito bem.

Na Adega Emporium Roma, os clientes encontram todos os vinhos sugeridos. Em caso de dúvida, os consumidores podem consultar o Sommelier Pedro Missioneiro.

*Com infirmações da assessoria

Leia mais:

Aprenda a fazer biscoito decorativo para a ceia de Natal

Encomenda de ceia é opção para quem não quer ter trabalho no Natal