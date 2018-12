Vídeo: Suframa aprova projetos para geração de empregos no AM

Os projetos devem devem gerar mais de 4 mil empregos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - A reunião do Conselho Administrativo da Suframa (CAS) aprovou na manhã da última sexta-feira (14), 27 projetos industriais. Eles devem gerar mais de 4 mil empregos na região em até três anos. Entre os projetos aprovados, está a fabricação de medidores de energia elétrica. O investimento será de mais de 11 milhões de dólares.

Os projetos aprovados somam mais de 100 milhões de dólares que devem ser investidos na região, valorizando a mão de obra local.

A reunião foi presidida pelo ministro da Indústria, Comercio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, e também contou com a presença do governador eleito Wilson Lima. O governador eleito destacou os novos postos de trabalhos que devem ser criados com as instalações dessas novas empresas.

Outro projeto importante prevê a construção de barcos de alumínio para transporte de pessoas e mercadorias. O investimento é de quase um milhão de dólares.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Amazonas atraiu investimentos de R$ 7,6 bi, em 2018, via Codam

Produção de motocicletas tem alta de 19% no acumulado até novembro

Polo Industrial de Manaus fatura R$ 67,8 bi de janeiro a setembro