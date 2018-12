Definidos nomes para a Política Fundiária, SNPH, Jucea e Cetam

| Foto: Divulgação

Manaus - Mais quatro nomes foram escolhidos pelo governador eleito do Amazonas, Wilson Lima, para integrar a equipe de governo. Joésia Pacheco vai para o Cetam; Jorge de Almeida Barroso vai para a SNPH; Enio Ferrarini vai para a Jucea e Keit Maciel vai para a secretaria estadual de Política Fundiária.

À exceção de Enio Ferrarini que vem da iniciativa privada e nunca fez parte do serviço público, os outros três são técnicos que já atuam nas áreas para as quais serão nomeados.

“Minhas decisões seguem tendo como base o critério técnico, portanto acredito que teremos uma equipe eficiente para executar com competência suas funções”, disse Wilson Lima.

Cetam

Joésia Moreira Julião Pacheco | Foto: Divulgação

Joésia Moreira Julião Pacheco, 56 anos, nascida no Rio de Janeiro, há mais de 35 anos em Manaus. Graduada em engenharia civil e administração; mestre em engenharia da produção; doutora em engenharia da produção.

Servidora efetiva do governo do estado e professora da Univerdidade do Estado do Amazonas (UEA); já atuou na secretaria de Administração; no Ipaam; na Seduc e foi diretora financeira e presidente do Cetam.

Foi na gestão de Joésia que a sede do Cetam foi construída e o quadro efetivo começou a ser estruturado com a realização do primeiro concurso da instituição.

SNPH

Jorge de Almeida Barroso | Foto: Divulgação

Jorge de Almeida Barroso, 61 anos, nascido em Manacapuru. Formado em engenharia civil; pós-graduado em navegação interior e mestrando em gestão ambiental.

Funcionário do ministério dos Transportes, tendo trabalhado no porto de Manaus, na SNPH. Há 38 anos atua na área fluvial.

Jucea

Enio Luiz Ferrarini | Foto: Divulgação

Enio Luiz Ferrarini, 56 anos, nascido no Paraná. Formado em economia e pós-graduado em finanças.

Trabalhou 24 anos em bancos e veio para Manaus como superientende do HSBC. Atualmente faz parte do quadro de diretores do CDL

SPF

Keit Maciel | Foto: Divulgação

Keit Maciel, 34 anos, nascida em Manaus. Graduada em engenharia florestal com pós-graduação em perícia auditoria e gestão ambiental e em georreferenciamento de imóveis rurais. Atualmente é a diretora técnica da SPF. Está na secretaria desde 2012.

Trabalhou no Exército brasileiro na área de regularização fundiária, na sessão de patrimônio.

