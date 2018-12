Convocados no concurso da Semed começam a entregar documentação

Manaus - A edição nº 4500, do Diário Oficial do Município (DOM), desta segunda-feira, 17/12, traz a convocação dos 900 aprovados no cadastro de reserva do concurso público para professores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), nomeados no início do mês. Para dar mais agilidade ao atendimento e lotação dos aprovados, a entrega de documentos será realizada em duas datas diferentes.

Os aprovados nas modalidades de Educação Infantil, Educação Física, Ciências, Matemática (de todas as zonas da cidade) e do Ensino Religioso, História, Língua Inglesa e Portuguesa (zona Ribeirinha), poderão comparecer até a sede da secretaria no período de 14 a 28/12, para a entrega dos documentos e outras providências. Já os professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, lotados nas zonas Leste 1 e 2, Sul, Centro-Sul, Norte, Oeste e Rural/Rodoviária, devem se dirigir até a Semed no período de 23/12 a 7/1/2019.

A entrega dos documentos deve ser feita na Comissão de Investidura, sala 113, das 8h às 12h, na sede da Semed, localizada na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, zona Centro-Sul. Os convocados tem um período de 30 dias, a contar da data da publicação, para a realização de todo o procedimento de posse e outras informações podem ser obtidas pelo número (92) 3632-2254.

Os documentos exigidos são: originais e cópias do CPF; RG; certidão de nascimento ou casamento; diploma com histórico de graduação; comprovante de residência; título de eleitor com certidão eleitoral; PIS/PASEP/cartão cidadão/carteira de trabalho; comprovante de serviço militar (homens); comprovante bancário; certidão de nascimentos dos dependentes; CPF dos dependentes menos; declaração de acumulo de cargos; declaração de vínculo de parentesco; declaração de bens (2 vias); declaração de dependentes; declaração negativa; certidão de antecedentes da DPF; certidão da antecedentes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM); comprovante de desligamento dos vínculos; 1 foto e cópia do DOM de nomeação.

A gerente de pessoal e lotação da Semed, Aline Costa, fez um alerta para que os aprovados compareçam nas datas especificas por modalidades de ensino, para facilitar o processo e deixar o atendimento mais rápido. “Pela primeira vez foi feita essa divisão pela Semed visando a melhoria na qualidade do atendimento e modernização do sistema de contratação. Foi uma forma da secretaria conseguir também acompanhar e visualizar melhor a quantidade de candidatos que irão comparecer em determinadas disciplinas”, informa.

Finalizado o período da entrega de documentos, ela alerta os candidatos para outra fase importante para os aprovados, antes de assumirem suas atividades de docentes no dia 1º de fevereiro de 2019. “Eles irão receber um novo cronograma, agora de lotação, que será dividido levando em consideração a classificação no concurso, que será de 7 a 18/1, para eles verificarem qual local que vão trabalhar”, comenta.