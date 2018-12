Vídeo: vai montar a ceia de Natal? Confira dicas de economia

Pra atender a demanda um supermercado da capital vai fazer uma espécie de viradão nas cinco lojas espalhadas por todas as zonas de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Quem ainda não comprou os produtos da ceia natalina, é bom correr para aproveitar as melhores ofertas e se livrar do empurra-empurra nos supermercados de Manaus. Para facilitar a vida do consumidor, tem supermercado que vai funcionar em horário especial. Nas feiras a promoção do pirarucu é destaque.

A correria é grande nos supermercados e feiras de Manaus para garantir uma boa ceia natalina. Muitos pesquisam os preços do melhor produto e o que fica mais em conta.

Para atender a demanda, um supermercado da capital vai fazer uma espécie de viradão nas cinco lojas espalhadas por todas as zonas de Manaus. Abre no sábado e só fecha às 19h da noite do dia 24. O crescimento esperado nas vendas é de 2% em relação ao ano passado.

Na ceia natalina, a dica para economizar, segundo economistas, é não parcelar a compra para não acumular dívidas. A preferência vai para os descontos acima de 6,5%. Os produtos regionais podem ser recursos de economia, como o pirarucu substituindo o tradicional bacalhau.

Na Manaus Moderna, os preços do pirarucu variam de R$12 a R$25 o quilo, tudo depende do gosto e do bolso do cliente.

