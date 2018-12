Vídeo: busca material escolar em Manaus? Veja dicas para economizar

Quem não quiser enfrentar livrarias lotadas, a opção é a internet | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Todo ano chega dezembro e muitos pais encaram o desafio do material escolar dos filhos, mas todos devem ficar atentos em como economizar com as listas de pedidos das escolas e para aqueles que vão às compras, ainda em dezembro, podem contar com alternativas diferenciadas.

Quem não quiser enfrentar livrarias lotadas, a opção é a internet. Em Manaus uma livraria fechou parceria com diversas escolas e colocou as listas direto na rede mundial.

Para o economista, Orígenes Martins, há como os pais economizarem até 30% na hora da compra e aconselha que se faça um planejamento. O presidente de Defesa do Consumidor da OAB, Nícolas Carvalho, alerta para listas, que seguem legislação própria e dos materiais que os pais devem ou não comprar.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Dúvidas na hora de comprar material escolar? Saiba como economizar

Compras coletivas de material escolar geram descontos de até 30%

Especialistas dão dicas para comprar material escolar mais barato