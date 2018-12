Adesão a programa de parcelamento da prefeitura de Manaus termina hoje

| Foto: Alex Pazuello

Manaus - O prazo de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) da Prefeitura de Manaus se encerra nesta sexta-feira (21). Os descontos para quem aderir podem chegar até 100% sobre juros e multas no ato de quitação, parcelamento e reparcelamento de débitos municipais, como IPTU, Alvará, Taxa de Localização, ISS, Multas tributárias por Infração e outras taxas municipais.

Quem não tem parcelamentos ativos, pode negociar seu débito em cota única ou parcelado em até seis vezes diretamente no portal do Manaus Atende: http://manausatende.manaus.am.gov.br

Para renegociação de débitos já parcelados em outros programas ou negociação em mais de seis parcelas, o contribuinte poderá procurar o atendimento presencial em qualquer um dos postos de atendimento dos PACs, shoppings Via Norte e Phelippe Daou ou Central de Atendimento da rua Japurá, 493, Praça 14, zona Sul.

Podem ser negociados todos os tributos municipais cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2017. Já débitos de ISS, Autos de Infrações e Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, independente do ano, vigente ou anteriores, estão aptos para o PPI Manaus.

“Essa é a oportunidade que a prefeitura está concedendo para que os contribuintes comecem o ano em dia com o fisco municipal. Além das ótimas oportunidades, o cidadão negocia seus débitos com a Unidade Fiscal do Município (UFM) vigente, sem o reajuste de 2019”, observou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Armando Simões.

