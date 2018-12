Adiantamento salarial de servidores injeta mais de R$ 100 milhões

O adiantamento foi para mais de 33 mil servidores ativos do município | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus adiantou o pagamento do mês de dezembro para mais de 33 mil servidores ativos do município, o que totaliza mais de R$ 100 milhões para movimentação da economia manauara. Todas as secretarias e órgãos colegiados do município recebem seus proventos entre os dias 19 e 21 de dezembro.

Somado à segunda parcela do 13º salário, paga no último dia 7 desse mês, o executivo municipal injetou mais de R$ 145 milhões na economia local, o que ajuda a aquecer as vendas do comércio local neste período natalino.

A analista de Controle Interno da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Raquel Chaves, 35, disse que “com adiantamento do salário eu consegui realizar as matrículas das crianças na escola, pagar contas com desconto e fazer as compras de Natal”, contou.

O prefeito Arthur Virgílio Neto, já havia anunciado a antecipação da segunda parcela do 13º e do salário de dezembro do funcionalismo público municipal e, segundo ele, o cumprimento deve-se ao forte equilíbrio fiscal da Prefeitura de Manaus, que permite o pagamento em dia da folha do funcionalismo público municipal.

"Somos organizados e trabalhamos com seriedade. É nossa marca, adiantar o décimo terceiro salário e os proventos de dezembro. Mais uma vez cumprimos nosso papel e vamos continuar fazendo até o fim do meu governo", afirmou o prefeito.

Quem também comemorou o adiantamento foi o servidor Casa Civil, Diego Maurício, 27. “Deu para pagar as contas, comprar os presentes da família, realizar as compras de Natal para ceia. Foi muito bom a antecipação do salário e do décimo terceiro salário”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: Feira que custou mais de 5 milhões é abandonada no Amazonas

Adesão a programa de parcelamento da prefeitura de Manaus termina hoje