Centro de Manaus tem movimentação intensa na véspera de Natal

Manaus - Quem deixou para fazer as compras natalinas na véspera do feriado achou vantagem apesar da grande movimentação de pessoas no Centro de Manaus. Lojistas e consumidores buscam espaço no meio do "formigueiro humano", que toma conta das ruas desde o início da manhã desta segunda-feira (24), véspera de Natal. A multidão tem apenas um objetivo: fazer um bom lucro nos últimos dias do ano.

A rua Marechal Deodoro, conhecida como "beco dos bate-palmas", é a mais movimentada. À procura de promoções, clientes de todos os tipos entravam e saíam de lojas na espera por uma pechincha justa.

A dona de casa Aline Martins, de 38 anos, disse que deixou para comprar os presentes do marido e das filhas na véspera do Natal para tentar pagar menos.

A reportagem encontrou descontos de até 30% | Foto: Ione Moreno





"Estou atrás de roupa para entregar hoje à família. Não é fácil achar um preço dentro das minhas condições, mas é na procura que sempre encontro algo bom", falou.

Outro consumidor também estava procurando roupas. "Vim atrás de uma blusa para as confraternizações. São muitas ofertas, mas estou atrás de uma loja que atenda o que eu quero", explicou.

Comerciantes

Já na opinião dos lojistas, a movimentação foi fraca considerando a alta demanda do fim do ano comparada com períodos passados. A vendedora Juanice Braga trabalha há sete anos como lojista nessa época e, dentro de sua experiência, confirmou a baixa procura dos clientes.

Na opinião dos lojistas, a movimentação foi fraca considerando a alta demanda do fim do ano | Foto: Ione Moreno





"Já vivi vésperas de feriado mais intensas que desse ano. O movimento está razoavelmente bom, mas longe do esperado para essa época. Neste cenário, as lojas buscam baixar os preços para atrair os clientes", detalhou.

Descontos

A gerente Juliana Santos ressaltou que a loja em que trabalha baixou em média 30% o preço dos itens. A estratégia foi para vender o estoque natalino, visto que em janeiro a nova remessa de produtos chega ao comércio local.

"Comparamos a receita do dia primeiro de dezembro do ano passado com esse e houve uma diferença negativa de R$ 5 mil. As duas primeiras semanas do mês foram ruins para gente. Houve um aumento na procura desde o dia 15 e torcemos para que até o final do ano melhore", estimou.

Nesta segunda as lojas populares irão funcionar até às 17h, mas não é uma regra a todos os estabelecimentos, considerando a procura da clientela.

Leia mais

Confira os eventos que vão deixar o Natal mais divertido em Manaus

Aprenda a fazer o peru de Natal com farofa de castanhas e damasco