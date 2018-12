TV Paga perde 521,77 mil assinantes em 12 meses

Os números de contratos ativos da TV Paga estão disponíveis no Portal da Anatel | Foto: Divulgação

Números de novembro de 2018 divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informam que o serviço de TV por Assinatura totalizou 17,58 milhões de contratos ativos, redução de 521,77 mil assinantes nos últimos 12 meses (-2,88%). Em relação a outubro, a diminuição foi de 136,77 mil (-0,77%).

Empresas

Os quatro maiores grupos de TV por Assinatura no Brasil detinham 17,09 milhões de contratos ativos (97,18% do total) em novembro de 2018. O grupo Claro/NET totalizou 8,67 milhões (49,33%) seguido da Sky, com 5,23 milhões (29,76%), da Oi, com 1,60 milhão (9,11%), e da Vivo, com 1,58 milhão (8,97%).

Dessas, apenas a Oi apresentou crescimento nos últimos 12 meses com mais 111,28 mil assinaturas (+7,46%). Fato similar ao registrado na variação de outubro e novembro de 2018, quando a obteve mais 2,96 mil assinantes (+0,19%).

Estados e Distrito Federal

Em novembro, as cinco unidades da federação com os maiores mercados de TV por Assinatura no país eram o estado São Paulo, com 6,50 milhões de contratos (37,00%), Rio de Janeiro, com 2,37 milhões (13,50%), Minas Gerais, com 1,55 milhões (8,84%), Rio Grande do Sul, com 1,23 milhão (7,01%), e Paraná com 815,02 mil (4,64%). Todos eles tiveram redução no número de contratos ativos nos últimos 12 meses e na variação de novembro de 2018 com o mês anterior.

Nove estados registraram crescimento no número de assinantes da TV paga entre novembro de 2018 e o mesmo mês do ano passado. Os três maiores percentuais ocorreram no Maranhão, aumento de 20,35 mil contratos ativos (+11,60%), no Amazonas, mais 11,69 mil (+3,97%), e no Tocantins, mais 1,51 mil (+3,52%).

Entre outubro e novembro deste ano, o Maranhão, com mais 2,33 mil assinaturas (+1,20%), foi o único estado brasileiro a apresentar crescimento no serviço de TV por Assinatura.

Os números de contratos ativos da TV Paga estão disponíveis no Portal da Anatel. A Agência informa que a empresa Brisanet não enviou dados à Agência nos últimos quatro meses, razão pela qual foram utilizados números informados em julho de 2018 pela operadora.

*Com informações da assessoria

