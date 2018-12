Quer começar o ano equilibrado financeiramente? confira as dicas

Poupar é um presente, pois além de garantir o futuro, traz paz emocional no presente | Foto: Reprodução

O natal esta chegando e posto isso é importante compreender a sazonalidade que afeta o nosso bolso, o que significa que em algumas épocas do ano os nossos gastos aumentam, como em janeiro, e em alguns momentos nossa receita também cresce, como nos meses de recebimento do 13° salário.

Por esses motivos é essencial se programar previamente, o Educador Financeiro do Canal 1Bilhão, Fabrizio Gueratto, dá dicas que podem facilitar a organização desses períodos.

Gastos do começo do ano

É importante já contabilizar os gastos do começo do ano, como matrícula escolar, IPVA e IPTU. Também entram nessa conta para que seja possível calcular o que esperar do próximo mês e já reservar, caso necessário, algum dinheiro.

Parcelar jamais

O parcelamento significa que o consumidor está antecipando um desejo, ou seja, comprando algo que ele não pode ter naquele momento.

No parcelamento também estão presentes os juros embutidos, por isso, o ideal é comprar à vista.

Evitar cartão de crédito

Evitar o cartão de credito é indicado, pois mesmo não mudando o valor do produto, a taxa do cartão pode chegar até 7%, sem contar novamente os juros.

Comprar com dinheiro

As operadoras de cartão de crédito cobram do comerciante um percentual do valor de cada compra no cartão. Além disso, muitas vezes aquele montante só é repassado para o lojista depois de dias.

No caso de parcelamento, caso o empresário queira antecipar o pagamento o desconto é ainda maior por parte da bandeira. Isso significa que se o consumidor estiver com dinheiro em espécie, poderá conseguir um bom desconto no momento da compra.

Investimento

E por fim, também é necessário se presentear, guardando dinheiro para investir em 2019. Poupar também é um presente, pois além de garantir o futuro, traz paz emocional no presente.

“Espero que essas dicas ajudem a sempre pensar no planejamento, antes de qualquer plano, pois isso trará mais tranquilidade, fazendo que os momentos possam ser mais aproveitados com nossos familiares, nesse período que proporcionam em todos, bons sentimentos”, finaliza Gueratto.

Sobre 1Bilhão

O canal 1Bilhão leva educação financeira em uma linguagem simples, resumida e disruptiva, para que o investidor aprenda a acumular riquezas, preservar o poder de compra e aumentar a sua rentabilidade com investimentos com alta expectativa de retorno.

O canal tem como o slogan “investimento não é cassino” e foca em desconstruir na cabeça do brasileiro a ideia de que é preciso acertar sempre o investimento da moda.

O planejamento patrimonial de qualquer pessoa, independente da sua classe social deve começar ainda na infância e continuar até o final da vida. Além disso, o conteúdo também revela as pegadinhas que existem dentro do mercado financeiro e como desviar delas.

*Com informações da assessoria

