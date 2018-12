Mr. Pizzo completa 12 anos de tradição e histórias

João Batista, dono da Mr. Pizzo | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Consolidada como uma das maiores casas de massas da Região Norte do país, a pizzaria Mr. Pizzo atua há 12 anos na capital do Amazonas, com os mais diversos tipos de sabores em pizzas, lasanhas, canelones e tortas. Mas, quem chega à cantina de João Batista, 38, e encontra todas as mesas lotadas não imagina o quanto a construção do lugar aconteceu de forma gradativa.

Formado em administração, o proprietário do local cresceu no interior do Amazonas, na cidade de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus). Filho de uma família com 8 irmãos, chegou a Manaus para se qualificar profissionalmente.

Já na cidade grande, João teve seu primeiro contato com o mercado da alimentação ao trabalhar em uma panificadora. Ele ainda não sabia que a experiência profissional o transformaria em um dos maiores empresários da região.

“Eu fiz faculdade de administração e na época ainda não pensava na Mr.Pizzo, mas a escolha, com certeza, me ajudou a levar o negócio para frente. Pensar em um plano de negócio, concentrar capital suficiente e montar uma equipe foram diretrizes que a faculdade me ensinou e que fizeram toda a diferença no nascimento da Mr.Pizzo. Em menos de 1 ano, abri o serviço de delivery por conta da grande aceitação dos clientes. ”, conta Batista.

O negócio começou atendendo, aproximadamente, 50 pessoas em um pequeno salão, no bairro Dom Pedro, Zona Centro Oeste, onde hoje funciona a matriz da cantina. Atualmente o estabelecimento assiste cerca de 400 clientes em dois andares, o mesmo número aproximado de pizzas que são produzidas por dia no forno à lenha do local.

Hoje a pizzaria conta com três sedes. Além da matriz, a necessidade de atender melhor as observações dos clientes, fez com que João inaugurasse mais um ponto, o Chefe Pizzo, a poucos metros de distância da cantina oficial.

O local foi pensado com área de lazer para as crianças, internet de livre acesso à clientela e oferece ainda a possibilidade de o cliente montar sua própria pizza.

“Com o passar do tempo nós percebemos como podemos acertar ainda mais e esse reflexo quem nos dá é o próprio cliente. Conversar com a pessoa que vem até seu restaurante faz toda a diferença e foi assim que nasceu o Chefe Pizzo. Pensamos em um local onde o cliente possa customizar sua própria massa. A Chefe Pizzo dá a oportunidade de você escolher o tipo de massa que quer, o tipo de molho e todos os acompanhamentos, inclusive escolhas vegetarianas. A venda de doces no local também faz toda a diferença, pois, assim também começamos a ganhar com a saída de sobremesas”, explica o empresário.

Interior

Outro grande triunfo de João Batista no mercado empresarial foi a construção de mais uma Mr. Pizzo no interior do Estado, na cidade de Parintins. No município, a sede do estabelecimento funciona apenas na época do Festival Folclórico.

O proprietário conta que, a partir de 2019 o planejamento da empresa visa expandir o negócio em franquias para fora do Amazonas.

“Neste ano eu comecei a me preparar para sair do Estado e se tudo der certo, ano que vem a Mr. Pizzo também vai começar a ser reconhecida fora do Amazonas, por meio da venda de franquias. Esse é um projeto que começou a ser idealizado ainda em 2018 e que deve ser realizado logo”, salienta Batista.

Construída de forma gradativa, usando técnicas de administração, João Batista revela que mesmo tendo um retorno de clientes significável, ainda no primeiro ano de atuação, foi só a partir do quinto ano de vendas que a palavra consolidação começou a ser usada para definir o sucesso do local.

“Quando alguém me pergunta se já me sinto consolidado, eu respondo que apesar de sentir uma segurança maior no mercado que atuo, nós sempre temos que estar se reciclando, pois, os desafios são muito grandes.

A concorrência sempre está se renovando. Estou num ramo muito disputado na cidade, que é alimentação, ou seja, até a banca de churrasquinho compete comigo”, avalia.

Sobre os desafios do novo ano que já bate à porta, o administrador observa que 2019 deve ser um momento de extrema atenção comercial, de redução de desperdícios e de contornar a crise financeira que neste ano balançou as estruturas financeiras, do empresário ao proletariado.

“O ano que vem é cheio de desafios, mas acho que o maior deles será contornar a crise econômica, sem atingir o bolso do cliente que é nosso maior parceiro. Mas, para isso precisamos estudar continuamente as ferramentas de sucesso comercial. Queremos que esses 12 anos de Mr. Pizzo virem 24, depois 36 e assim sucessivamente”, conclui João.

Leia mais:

Primeira edição do ‘Festival de Pizza Manaus’ acontece na Ponta Negra

Escolha da melhor pizza da cidade leva 30 mil pessoas à Ponta Negra